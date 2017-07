Daily Mile gaat in Alkmaar verder als KidzzFIT

Op 13 juli werd de pilot van de Alkmaarse Daily Mile afgesloten. Het blijkt dat de deelnemende scholen de conditie en de concentratie bij hun leerlingen In de afgelopen maanden hebben zien toenemen.

Vanwege het succes van de Alkmaarse Daily Mile start er in september as. een vervolg. Niet als Daily Mile maar onder de naam KidzzFIT.

Vooral de bovenbouw

Aan de pilot namen de basisscholen Wiekslag, Driemaster en DURV deel. Deze scholen lieten de leerlingen meerdere keren per week onder lestijd bewegen. In de pilot werd het programma de Daily Mile als uitgangspunt genomen.

De onderwijzers lieten de kinderen 15 minuten (hard)lopen of een andere activiteit uitvoeren. Vooral in de bovenbouw bleek daarna de concentratie bij de kinderen toe te nemen. Voor de onderbouw was het meer een fijne onderbreking van de dag.

Ook andere scholen

Sportwethouder Pieter Dijkman is enthousiast over de Alkmaarse Daily Mile. “Ik hoop van harte dat de scholen energie blijven steken in dit initiatief. En natuurlijk zou het mooi zijn als ook andere scholen bij deze opzet zouden aanhaken.”

De kinderen die meedoen blijken zich in de klas aanzienlijk beter te kunnen concentreren. En het helpt hen om op een gezond gewicht te blijven. Decathlon Alkmaar ondersteunt alle deelnemende kinderen en gaf hen allemaal een rugzak cadeau als stimulans.

Starten met KidzzFIT

In september start Alkmaar met KidzzFIT, de opvolger van de Daily Mile. Ook met KidzzFIT is het uitgangspunt om de kinderen op school elke dag 15 minuten te laten bewegen. Daarbij horen ook acties zoals een looptraining of het bezoek van een Alkmaarse topsporter aan de groep. Alle scholen krijgen support vanuit Alkmaar Sport of van Anja Lems van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

