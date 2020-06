Culemborg betaalt gedupeerde voetbalclub 28.000 euro

Een meerderheid in de Culemborgse gemeenteraad wil dat de gedupeerde voetbalclub Fair Play financiële genoegdoening krijgt. Daarvoor moet de gemeente ruim 28.000 euro uit de reserves halen.

Fair Play moest al zeven jaar geleden haar activiteiten staken. Er bleken voor de gedupeerde voetbalclub namelijk geen velden meer beschikbaar te zijn. In 2018 zegde het nieuwe gemeentebestuur toe dat Culemborg een onafhankelijk onderzoek zou laten doen naar de gang van zaken van destijds.

Dat onderzoek is uitgevoerd door het bureau TwynstraGudde. Het moest o.m. duidelijk maken of de gemeente in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur handelde.

Uit dat onderzoek is gebleken, dat het toenmalige gemeentebestuur dat niet altijd juist heeft gedaan. Daardoor kon het voorkomen dat de raad, op basis van onjuiste en onvolledige informatie, een besluit nam waardoor de gedupeerde voetbalclub zonder velden kwam te zitten.

Het clubbestuur geeft aan nog ruim 28.000 euro tegoed te hebben van de gemeente. Culemborg kan het tegendeel niet meer aantonen. De vijf partijen in de Culemborgse gemeenteraad willen dan ook dat de club dat geld krijgt.

