Coronapot Bredase sportclubs nog niet benut

De sportclubs in Breda hebben tot nu toe geen gebruik gemaakt van het hulppakket van 250.000 euro. De coronapot die de gemeente Breda had vrijgemaakt is nog helemaal vol.

“Er is geen cent uit de coronapot gehaald”, zo meldt sportwethouder Daan Quaars van Breda. “Maar we krijgen nu toch wel verontrustende signalen binnen.”

Coronapot nog niet benut

“We hebben al berichten binnen van clubs die in problemen komen als dit nog veel langer gaat duren. Ik heb daarom tweewekelijks overleg met alle voorzitters”, zegt Quaars. “Wij bespreken dan hoe wij zaken samen kunnen oplossen.”

Het seizoen ging van maart tot in augustus op slot. Daarna mochten de clubs voorzichtig weer open. De coronapot moest probleemclubs lucht geven. “Maar ik weet niet wat er na 30 september gebeurt wanneer de noodhulp afloopt”, zegt Quaars. “Ik ga er vanuit dat Breda die coronapot meeneemt naar het nieuwe seizoen.”

In de buitenlucht

Het is volgens Quaars nog niet nodig om meer in de pot te stopen. De wethouder wil de crisis via ‘slimme maatregelen’ het hoofd bieden. De gebruiken de binnenruimtes zoals kantines, douches en kleedkamers niet of nauwelijks meer. Alles speelt zich als het even kan buiten af.

“Het is nu nog wel te doen op de terrassen. Maar als het weer omslaat wordt het lastiger terwijl wij de clubs toch omzet willen laten maken. Dan is het neerzetten van tenten misschien een uitkomst.”

Lof voor clubs en ouders

Die tenten moeten wel aan drie zijden open zijn. “Het is best ingewikkeld en we weten nog niet waar het naartoe gaat”, zegt Quaars. “Ik ben er trots op hoe de clubs alles toch maar georganiseerd krijgen.”

“Ook alle lof voor de inzet van de ouders, allemaal mensen met liefde voor hun vereniging. De clubs┬á moeten van alles uitvinden, maar op dit moment kan iedereen toch mooi weer sporten. Dat is dan toch maar gelukt.”

