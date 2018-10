Controle van Tuf Recycling geen taak gemeente Dongen

Burgemeester Marina Starmans van de gemeente Dongen meent dat haar gemeente er alles aan gedaan heeft om de problemen bij Tuf Recycling op te lossen. Meer controle vindt zij een overheidstaak.

Op 11 oktober brak bij Tuf Recycling brand uit. Daarbij zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, zo bleek uit uitslagen van de metingen om 00:30 uur ’s nachts.

1.000 graden

Volgens Starmans wordt door brandweer en politie nog steeds gezocht naar de oorzaak van de brand. Het bedrijf is om die reden ook gesloten en er mogen geen nieuwe kunstgrasmatten worden aangevoerd. Starmans betwijfelt of de oorzaak van de brand ooit zal worden achterhaald.

“In de bedrijfshal liep de temperatuur tijdens de brand op tot wel 1.000 graden. Het was zelfs zo heet dat er geen bluswater is weggelopen en dat had de brandweer nog nooit meegemaakt. Het water is deels verdampt en deels verdwenen in het zand dat er lag.”

Controle geen gemeentelijke taak

Starmans vindt de controle op bedrijven zoals Tuf geen taak van de gemeente. Het college van BenW heeft er daarom bij de staatssecretaris op aangedrongen om controles bij recyclebedrijven uit te voeren.

Tuf Recycling heeft problemen gehad in de bedrijfsvoering waardoor de kunstgrasmatten niet zijn verwerkt. Dongen volgde de regels en keek alleen of Tuf volgens de richtlijnen van de vergunning handelde. Zaken zoals controle van de hoogte van de opgeslagen matten op het buitenterrein.

Dwangsommen

Tuf hield zich in dat opzicht niet aan de regels dus staat er nu een bedrag van ruim een ton aan dwangsommen open. Starmans geeft aan dat een deurwaarder gaat proberen om dit bedrag bij Tuf te innen.

Ook aan het voornemen van Dongen om het bedrijf te sluiten en de matten zelf op te ruimen verandert volgens Starmans niets. Dongen zal ook proberen om de kosten van deze operatie ook op Tuf te verhalen.

