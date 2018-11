Dongen bespreekt contouren sportvisie met de inwoners

De gemeente Dongen laat inwoners meepraten over de toekomst van de lokale sportvoorzieningen. Dat moet voor de zomer van 2019 een ‘sportvisie’ opleveren waarover de gemeenteraad kan gaan beslissen.

De gemeente Dongen organiseert voor de inwoners drie thema-avonden en een jongerencafé om de contouren van de nieuwe sportvisie in kaart te brengen.

Termijnvisie sport in Dongen

Het college van BenW verwoordt het in een brief zo: “De voorzieningen op sportgebied en de goede onderwijsfaciliteiten zorgen ervoor dat onze inwoners het wonen in de gemeente Dongen waarderen. Dat is ons een groot goed.”

“Het is een uitdaging om voorzieningen in de toekomst betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de gemeente, clubs en inwoners elkaar nodig.”

Om de toekomst van de lokale sport veilig te stellen is er, volgens de gemeente, een lange termijnvisie nodig. Speciaal daarvoor laat de gemeente daarom bij de sportvoorzieningen een ruimtelijke scan uitvoeren. De gemeente trekt de inwoners dus nauw bij de voorbereiding van het sportbeleid.

Drie thema’s

De sportvisie wordt opgezet aan de hand van meerdere thema’s. Per thema organiseert de gemeente tussen november 2018 en januari 2019 drie bijeenkomsten. Het eerste thema ‘sportstimulering’ staat gepland voor 27 november om 19:30 uur bij vv ONI in ’s Gravenmoer.

Het tweede thema ‘de toekomst van de sportvereniging’ wordt op 4 december om 19:30 uur gehouden bij MHC Liberty Dongen. Het derde en laatste thema ‘sport als middel’ komt op 11 december as. om 19:30 uur aan de orde bij café/zaal Het Vaartje.

Speciaal voor jonge sporters heeft de gemeente Dongen op 16 november as. bovendien een ‘Jongerencafé Sport’ gepland in De Poort.

