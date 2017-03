Coevorden wil alle gemeentelijke sporthallen behouden

De gemeente Coevorden maakt zich er sterk voor om alle vijf de sporthallen en de vier gymzalen open te houden. Ook de accommodaties met een lage bezetting zoals in Schoonoord en Dalerpeel, wil sportwethouder Joop Brink open houden.

Coevorden praat met de clubs en de scholen over de toekomst. Daarbij staan 2 vragen centraal. Wat is de toekomst van een sport in een bepaald dorp en welke faciliteiten zijn daarvoor nodig.

Sportfaciliteiten overeind houden

Brink: “Coevorden wil de sport in de dorpen overeind houden. Maar ondanks het feit dat er geen geldbedrag is gekoppeld aan het eindvoorstel, kan niet zomaar alles. Clubs hoeven niet te vrezen voor grote stijging van de zaalhuur zoals in 2007 nog het plan was. “Het kostendekkend maken van de huren lukt domweg niet, alleen al omdat je met zowel clubs als scholen te maken hebt”, zegt Brink.

Dezelfde regels voor buitenclubs

De binnensport volgt nu na de harmonisatie van de buitensport. De 12 voetbalclubs en 2 korfbalclubs worden na jaren van praten via dezelfde regels behandeld. Want sinds de herindeling in 1998 was daarvan geen sprake in Coevorden. De ene club betaalde wel ozb, een andere club kreeg geld voor onderhoud van het clubhuis terwijl een derde weer jaarlijks subsidie kreeg.

Coevorden vraagt geen huur of ozb meer

Die ongelijkheid is er sinds 2016 niet meer. Geen enkele buitensportclub betaalt nog huur of ozb. Maar zij moeten het veldonderhoud nu wel zelf regelen want dat doet de gemeente niet meer. En het aantal teams dat competitie speelt, bepaalt de hoogte van de vergoeding die de clubs daarvoor van de gemeente krijgen.

Overdracht accommodaties

In 2016 moesten de clubs voor het eerst zo werken, maar volgens Brink heeft dat geen problemen gegeven. Als besluit van de harmonisatie van de buitensport draagt de gemeente nog de tennisbanen in Aalden en Dalen over, de ijsbanen in Coevorden en Dalen, de manege in Aalden en het kunstgrasveld aan de MHC Coevorden.

Follow @Allesportzaken