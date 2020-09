Hoe groot is de clubondermijning in Amsterdam?

De VVD en PvdA in Amsterdam pleiten voor voorkomen en bestrijden van clubondermijning. “Het is tijd voor aanpak van de minder mooie kanten van de clubs”, aldus fractievoorzitter Marianne Poot.

Kapot aan clubondermijning

De twee partijen sporen BenW aan om meer te doen aan criminele inmenging bij sportclubs. Türkiyemspor, FC Chabab maar ook zv ’t Knooppunt zijn aan clubondermijning kapot gegaan. En ASV de Dijk en Zeeburgia kwamen erdoor in de problemen. “En er zijn veel meer signalen”, zegt Poot. “Daarom vragen wij het college om onderzoek te laten doen om een compleet beeld te krijgen.”

Criminele weldoeners

Pieter Tops en Jan Tromp signaleerden al dat criminelen invloed bij sportclubs nastreven. Dat kan te maken hebben met het witwassen geld maar ook van een reputatie. In 2018 verscheen het verslag van hun onderzoek ‘Ondermijning door criminele weldoeners’.

Hieruit bleek dat zeker een op de drie gemeenten bekend is met clubondermijning. Het komt doorgaans bij voetbalclubs voor maar ook wel bij andere sporten. Hoe groot de omvang van criminele clubondermijning is in Amsterdam, is niet duidelijk.

Clubondermijning bij zeker 70 amateurvoetbalclubs

Poot haalde een RTL-enquête van november 2019 aan. Hieruit bleek dat bij zeker 70 amateurvoetbalclubs sprake zou zijn van clubondermijning. De omvang van het probleem is echter nog niet duidelijk dus kondigde het kabinet aan om dit te laten onderzoeken.

De coronacrisis raakt de sportsector hard. Sportclubs kregen lange tijd geen inkomsten uit hun kantines. Clubs in de financiële gevarenzone kunnen extra kwetsbaar zijn voor criminele hulp. “Mensen moeten veilig kunnen sporten”, stelt Poot. “Daarom is het nu tijd om de minder mooie kanten van de sport uit te roeien.”

Vragen stellen

“Wij moeten clubs helpen met de bewustwording van risico’s rond sponsoring en investeringen. Zoals ook in Rucphen. Clubs moeten weten met wie zij in zee gaan en welke vragen zij moeten stellen”, aldus burgemeester Halsema.

BenW stelde eerder al de beleidsregel integriteit en overeenkomsten (BIO) vast. Op grond hiervan beoordeelt Amsterdam contractpartijen op integriteit. Dat geldt ook voor huurovereenkomsten tussen de gemeente en sportclubs.

Screening gaat niet ver genoeg

Maar zo’n screening gaat de PvdA en VVD niet ver genoeg. Zij willen dat BenW zich inspant voor een lijst met malafide partijen. Die kunnen clubbestuurders dan raadplegen om clubondermijning tegen te gaan.

Het zou Poot overigens verbazen als de overheid daar dan clubondermijning uit zou halen. “Als er ‘suikerooms’ actief zijn moet de gemeente ingrijpen. Soms ziet een clubbestuur wel wat er aan de hand is maar kunnen en durven zij niet in te grijpen. De gemeente kan bestuurders en leden via een campagne helpen om dan stelling te nemen.

