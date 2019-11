Clubkadercoach verbindt sport en kwetsbare inwoners

De gemeente Berkelland start met de inzet van een clubkadercoach. Die moet sportclubs gaan ondersteunen bij het aanbieden van passend, nieuw aanbod voor met name kwetsbare inwoners.

Wethouder Marijke van Haaren: “Met de clubkadercoach krijgen sportclubs hulp om ook andere doelgroepen welkom te heten. Zij gaan met name kwetsbare inwoners helpen om dicht bij huis aan hun leefstijl te werken.

Berkelland gaat er vanuit dat deze mensen hierdoor minder vaak een beroep zullen doen op dure voorzieningen. “Dus van de inzet van zo’n coach profiteren wij uiteindelijk allemaal.”

Gemeenten volgen met belangstelling de inzet van deze clubkadercoach, wellicht de clubondersteuning van de toekomst. Er lopen via NOC*NSF in een aantal gemeenten al pilots. Berkelland heeft er bewust voor gekozen om de coach te koppelen aan het sociaal domein.

Het project loopt tot en met 2021 maar tussentijds vindt er al een evaluatie plaats. De coach gaat clubs in Berkelland ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw sportaanbod. Ook gaat de clubkadercoach een rol spelen bij de introductie van kwetsbare groepen bij de clubs.

De inzet van een clubkadercoach vloeit voort uit het programma ‘Samen denken, samen doen’. De gemeente heeft de coach toegevoegd aan de afspraken die met de Sportfederatie Berkelland gemaakt. De coach inventariseert nu al welke ondersteuning clubs zoeken om andere doelgroepen te kunnen verwelkomen.

Follow @Allesportzaken