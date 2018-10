Claim voor letselschade zwembad Stappegoor Tilburg

De gemeente Tilburg herkent zich niet in het geschetste beeld van bureau JBL&G in de glijbaanzaak in zwembad Stappegoor. Het bureau diende een claim in voor smartengeld en medische kosten.

Een paar kinderen raakte lichtgewond nadat een verstandelijk beperkte jongen in zwembad Stappegoor, een afdekplaat had meegenomen en achtergelaten in de pikdonkere glijbaanbuis.

Adequaat gereageerd

Een woordvoerder van de gemeente meent dat direct betrokkenen adequaat gereageerd hebben. “Na het incident in januari, hebben medewerkers en leiding van het zwembad zich direct ontfermd over de slachtoffertjes. Er is voor hen ook gezorgd voor passende opvang en verzorging.

“Het incident is in overleg met de kinderen, de ouders en de stichting ASVZ, netjes afgehandeld”, stelt de gemeente in een reactie. “De twee kinderen zijn tijdens het incident door niemand herkend als slachtoffer.”

De gemeente werd al eerder geplaagd door een slepende rechtszaak na de dood van peutertje Rosalie. Het kind overleed nadat twee luidsprekers van het plafond van zwembad De Reeshof op haar waren gevallen.

Claim na 4 maanden

Het letselschadebureau heeft op 25 oktober een persbericht de deur uit gedaan. Hierin sprak het bureau haar verbazing uit dat het zwembad haar verantwoordelijkheid niet had genomen. Er zou niet één keer zijn gevraagd hoe het met de kinderen ging. Maar volgens Tilburg was het niet bekend dat de kinderen slachtoffer waren van het incident.

“Pas vier maanden na het incident meldden de ouders van de kinderen zich alsnog met een claim. Deze personen hebben zich niet direct na het incident gemeld, ook niet bij het zwembadpersoneel.

Kinderen niet herkend

Noch medewerkers van het zwembad of van de stichting ASVZ, noch tijdens het incident aanwezigen, hebben de kinderen herkend als slachtoffers. De verzekeraar van de gemeente Tilburg heeft om meer informatie gevraagd zodat de claim goed kan worden beoordeeld.

Volgens de woordvoerder heeft de verzekeraar van de gemeente deze informatie nog steeds niet ontvangen. “Wij tasten dus nog in het duister over deze claim. Wij zullen opnieuw contact opnemen met het bureau dat namens de mogelijke slachtoffers optreedt”, aldus de woordvoerder.

