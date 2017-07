Buurtsportcoaches al in 371 gemeenten te vinden

In 2017 zijn er 371 gemeenten die buurtsportcoaches inzetten. In totaal zijn daarmee bijna 2.900 fte’s gerealiseerd. De bijdrage van het Rijk voor de inzet van deze mensen bedraagt tot nu toe zo’n 58 miljoen euro.

Vanaf 2008 worden er in Nederland combinatiefunctionarissen (CF-en) aangesteld die in het onderwijs werken maar ook in de sport en in cultuur.

Wat doen buurtsportcoaches

Een buurtsportcoach motiveert en zet kinderen en hun ouders in beweging. Maar hij of zij zorgt er ook voor dat kinderen naar een sportclub kunnen doorstromen als blijkt dat zij een bepaalde sport leuk vinden.

Om gemeenten te helpen bij het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor hun inwoners, investeert het ministerie van VWS extra in buurtsportcoaches. Deze coaches dragen er dus aan bij dat meer mensen in hun eigen omgeving gaan sporten en bewegen.

Bredere inzet

Sinds 2012 investeert het ministerie van VWS dus in de bredere inzet van combinatiefuncties via extra buurtsportcoaches. Deze investering maakt onderdeel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Het budget dat VWS per gemeente beschikbaar heeft gesteld, is gebaseerd op het aantal inwoners tot 18 jaar, dat een gemeente 10 jaar geleden had.

Aanvragen

Gemeenten kunnen een aanvraag doen voor aanvulling van 60%, 80%, 100%, 120% of 140% van hun beschikbare budget. De gemeenten zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de co-financiering. Een bijdrage van 140% zal niet worden verstrekt want voor 2017 is het deelnamepercentage op 136% gemaximeerd.

Buurtsportcoaches per gemeente

Via een interactieve kaart is precies te zien hoeveel buurtsportcoaches en CF-en een bepaalde gemeente in zet. De gemeente Amsterdam zet met 126 mannen en vrouwen het grootste aantal buurtsportcoaches in. De stad wordt op de voet gevolgd door Rotterdam met 110. Maar er zijn ook gemeenten die het rustig aan doen, zoals Noord-Beveland. Deze gemeente blijft steken op maar 1 buurtsportcoach.

Follow @Allesportzaken