Gemeente Dronten pakt door met buurtsportcoaches

Ook de komende vier jaar zullen de buurtsportcoaches in de gemeente Dronten actief blijven. Het Rijk zal voor hun werk waarschijnlijk zelfs iets meer geld beschikbaar gaan stellen.

De gemeente Dronten is blij dat het project om Drontenaren aan te zetten om meer te bewegen, door kan gaan. Het project krijgt zelfs een min of meer structureel karakter.

Extra geld

De buurtsportcoaches zijn al sinds 2012 actief in Dronten. Zij zijn destijds aan de slag gegaan met extra geld van het Rijk. Gemeenten kregen dat geld om hun inwoners meer aan het bewegen te krijgen en te houden.

Deze regeling is onlangs uitgebreid voor de komende vier jaar. Dit gebeurde na overleg tussen de ministeries VWS, OCW en SZW en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).

Grote waarde

De gemeente is blij dat het project doorgaat. “De buurtsportcoaches zijn belangrijk voor de uitvoering van het sportbeleid. Zij bieden sport- en beweegactiviteiten aan voor alle doelgroepen in de wijken en dorpen van Dronten. Zij leggen bovendien verbindingen tussen de sportclubs en onderwijs- en welzijnsinstellingen.”

Maar hun rol is breder dan alleen het aanbieden van beweegactiviteiten. Buurtsportcoaches signaleren ook en zorgen dat met name kwetsbare inwoners mee gaan doen. De buurtsportcoaches zijn niet meer weg te denken uit het sociale domein van de gemeente Dronten”, aldus de gemeente.

Zeker niet minder

Dronten heeft per jaar 235.000 euro beschikbaar voor de inzet van buurtsportcoaches. Dat is 29.000 euro meer dan in de vorige regeling. De buurtsportcoaches zijn in dienst van De Meerpaal en ook de gemeente draagt 30.000 euro aan hun werk bij.

Het is overigens nog niet voor 100% zeker of Dronten meer geld krijgt. Dat hangt namelijk ook af van het aantal gemeenten dat een aanvraag zal gaan doen. “Maar Dronten krijgt in elk geval niet minder geld dan voorheen”, zo is al aan de gemeente verzekerd.

