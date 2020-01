Waarom niet doorverwijzen naar buurtsportcoach zorg?

Heusden wil naast een recept voor medicijnen, ook laten doorverwijzen naar de buurtsportcoach zorg. Dat maakt het leven van mensen aangenamer. Maar het voorkomt ook dat mensen meer zorg nodig hebben en dat bespaart weer zorgkosten.

Heusden maakt serieus werk van preventie in de zorg. De gemeente wijst de stichting De Schroef daarom een extra zorgbuurtsportcoach toe.

Buurtsportcoach zorg

Deze extra buurtsportcoach zorg gaat vooral ‘zorg’ contacten onderhouden. Hij of zij gaat praten met met huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en andere hulpverleners in de eerstelijnszorg.

“De hulpverleners moeten niet alleen weten welk recept zij kunnen uitschrijven. Of welke behandeling het best is als iemand zich meldt met een klacht. Zij moeten ook gaan overwegen of een andere aanpak ook niet van belang kan zijn. Hiervoor kunnen zij de zorgbuurtsportcoach gaan inschakelen”, licht wethouder Peter van Steen toe.

Minder kosten door minder zorgvraag

“Die buurtsportcoach zorg kan mensen in contact brengen met een sportclub waardoor zij meer kunnen gaan bewegen. Of met een vereniging of instantie die actief is op cultureel gebied zodat zij meer contacten kunnen leggen.”

Van Steen gelooft in deze aanpak. “Preventie via een buurtsportcoach zorg is voor onze inwoners belangrijk. Maar net zo goed voor Heusden, want door problemen te voorkomen, bespaar je als gemeente op (zorg)kosten.”

Geld van het Rijk

Heusden zet al meerdere buurtcoaches in via De Schroef en de scholenstichting Scala. Zij brengen kinderen en volwassen in contact met sport, bewegen en cultuur. Mede vanwege de ervaringen met De Schroef kiest Heusden nu voor het initiatief van een zorgbuurtsportcoach. Het Rijk stelt hiervoor geld beschikbaar.

De gemeente is ook al actief met de aanpak van het alcoholbeleid van sportclubs. “De clubs nemen hierin zeker hun verantwoordelijkheid”, stelt Van Steen. “Maar wij willen dat niemand jonger dan 18 jaar in onze gemeente nog aan alcohol kan komen.”

