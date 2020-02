Business case Helmond Sport niet goed genoeg

Helmond Sport eist op de valreep meer ruimte in een nieuw te bouwen stadion. En dat valt niet in goede aarde. Toekomstige huurders en de politiek vinden dat de club dit niet kan maken.

SP-leider Hans van Gemert is er aardig klaar mee: “Trek de stekker er maar uit, sloop het stadion en maak er een amateurveld van. Dat scheelt Helmond veel geld en ellende.”

Extra vierkante meters

Helmond Sport wilde de afgelopen week geen handtekening zetten onder het voorlopig ontwerp van het nieuwe stadion. Het bestuur vindt ineens dat het veel meer ruimte moet krijgen dan in 2018 is afgesproken.

Voorzitter Frans Stienen kreeg onlangs nog wat extra vierkante meters voor het supporters home. Maar meer zat er niet in. Dat pikten de sponsoren en twee bestuursleden niet. Stienen en secretaris Renee Hoekman stapten op en de crisis is compleet.

Verloren ruimte

Het lijkt erop dat de club zich heeft misrekend over het aantal toegedichte m² in het stadion. Op papier leek 979 m² genoeg maar daar bleef in de praktijk maar 600 m² van over. Flink wat ruimte gaat namelijk verloren aan trappen, toiletten en een werkruimte.

De afgetreden voorzitter Stienen vindt dat de club zich aan de afspraken moet houden. Maar sponsoren en andere bestuurders vinden dat Helmond Sport meer ruimte moeten krijgen. De club kan anders niet genoeg geld verdienen.

Helmond Sport is geen kasteelheer

Van Gemert vindt dat de club zich aan de afspraken van 2018 moet houden. “Helmond Sport is niet de kasteelheer op De Braak. Zij zijn te gast op de campus en daar hoort de club zich naar te gedragen.”

Raadslid Berry Smits vindt dat de club tijdens de wedstrijd de spelregels wijzigt. CDA-fractievoorzitter Jan Roefs vindt dat de club afspraken schendt. “Ik vind het ook een veeg teken dat er twee bestuurders uitstappen.”

Business case Helmond Sport

Arjen Vos van vv MULO maakt zich zorgen. “Helmond Sport doet dit omdat zij geen goeie business case hebben. Maar dat hadden zij eerder moeten bedenken. De gemeente Helmond heeft gelukkig aangegeven dat er voor ons sowieso een nieuwe accommodatie komt.

Hoofdsponsor en oud-voorzitter Philippe van Esch van Helmond Sport wil zich eerst in de materie verdiepen. Wethouder Harrie van Dijk geeft nog geen commentaar. Hij wil eerst met alle betrokken partijen om tafel. De weigering van Helmond Sport betekent dat de ontwikkeling van sportcampus De Braak hoe dan ook vertraagt.

