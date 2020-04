Bunnik houdt de sportverenigingen nog gesloten

Het kabinet deelde op 21 april dat sommige clubs weer voorzichtig open mochten. Direct daarop meldden meerdere sportclubs in Bunnik dat zij weer met hun jeugdtrainingen zouden beginnen.

Maar de gemeente Bunnik versoepelt de maatregelen nog niet. De clubs moeten dus ook na 28 april nog gesloten blijven. Er moet namelijk eerst een nieuwe noodverordening komen.

Gemeente Bunnik wacht

“Op 21 april kwam het goede nieuws over de versoepeling van de maatregelen voor sport voor de jeugd. De gemeente werkt nu een aanpak uit om dit in Bunnik, Odijk en Werkhoven te kunnen doen.”

“Daarnaast stelt de Veiligheidsregio Utrecht een noodverordening op. Hierdoor heeft de gemeente pas begin mei duidelijkheid over de ruimte waarbinnen de jeugd mag sporten. Pas dan nemen wij een besluit over de manier waarop de gemeente dit gaat regelen.” Dit meldde Bunnik op haar website.

Geen sport op 29 april

Dit betekent dus dat in Bunnik de sportactiviteiten niet vanaf 29 april kunnen starten. De regels van de afgelopen weken blijven tot een nieuw besluit van de gemeente van kracht. De clubs blijven dus gesloten en activiteiten zijn vooralsnog niet toegestaan. De gemeente laat via een liveblog weten wanneer een besluit over het sporten is genomen.

Arnold Wagemakers, directeur van Sporthuis Bunnik: “Ik vind de situatie ook heel vervelend. Wij zijn heel druk met de heropening van de clubs. Maar zolang de noodverordening niet is aangepast moeten wij ons aan de regels houden.”

Wachten op antwoord van de gemeente Bunnik

Vincent de Wit, voorzitter van sv Odijk zegt dat zijn vereniging er klaar voor is. “Wij hebben de beleidsplannen al helemaal klaar. Die hebben wij netjes op 27 april bij BenW ingediend. Zodra de gemeente groen licht geeft, gaan wij meteen aan de slag. Ik hoop van de gemeente vandaag nog een reactie te krijgen.”

