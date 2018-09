Buizentracé bedreigt sportpark Molenven in Helmond

Langs de westkant van Helmond staan leidingen gepland voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daar krijgen sportclubs op sportpark Molenven last van, want het buizentracé loopt pal over een deel van hun accommodaties.

Er zijn plannen voor de aanleg van transportbuizen voor ethyleenoxide en propeen langs Brandevoort en Stiphout. Dat is bijzonder want het buizentracé is nog niet formeel vastgesteld.

Uitbreiding buizentracé

In 2012 werd duidelijk dat het buizentracé voor het transport van olieproducten en chemicaliën uitgebreid zou worden. De rijksoverheid reserveerde daarvoor alvast stroken grond tot 70 meter breed. Die moeten om veiligheidseisen vrij zijn van bebouwing, bomen en struiken.

Een belangrijke ondergrondse route is die tussen industriepark Chemelot in Limburg en de Rotterdamse haven. Het bedrijfsleven is voorstander van het traject Echt/Susteren, Laarbeek, Mierlo, Brandevoort en Stiphout. Een rapport van onderzoeksbureau Arcadis noemt dit al een ‘definitief voorkeurstracé’.

Nationaal belang

Vooral inwoners van Brandevoort uitten begin augustus al hun zorgen over de pijplijnen. Die lopen in de wijk vlak langs huizen en op een paar plekken zelfs dóór tuinen. Maar de buizen zijn volgens het Rijk “van nationaal belang”. En daarmee kunnen lagere overheden en burgers de aanleg in principe niet tegenhouden.

Ook Stiphout blijft dus niet gespaard, zo blijkt uit kaarten. Het buizentracé loopt over een deel van de atletiekbaan van HAC, het kleine trainingsveld en het clubhuis van Stiphout Vooruit.

Dit is zorgelijk

Vooral dat laatste is bijzonder want dit paviljoen had er dus eigenlijk nooit mogen komen. Provincies en gemeenten mogen namelijk geen vergunningen verlenen voor ontwikkelingen op een buizentracé.

De gemeente Helmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken konden op 4 september jl. niet op de zaak reageren. “Stiphout Vooruit is alert want dit is zorgelijk”, meldt voorzitter Mark Relou. HAC denkt er net zo over. “Hier moeten wij zeker goed naar kijken”, stelt bestuurslid Angrid Stappers.

