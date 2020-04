Buitensportfaciliteiten Amstelveen flink op de schop

Buiten sporten in groepen is er in deze coronacrisis even niet bij. Maar wandelen of fietsen in een park of bos nog wel. Amstelveen gaat intussen gewoon door met verbetering van de buitensportfaciliteiten.

“Bewegen is in deze tijd belangrijk om even de zinnen te verzetten. Maar laat iedereen zich wel goed aan de richtlijnen houden”, zegt sportwethouder Rob Ellermeijer.

Buitensportfaciliteiten Amstelveen

“Steeds vaker sporten en bewegen mensen buiten, maar niet via een club”, aldus Ellermeijer. “Tijdens deze coronacrisis is ook het buiten sporten beperkt. Maar Amstelveen gaat wel verder met de plannen om de buitensportfaciliteiten te verbeteren.”

Veel inwoners lopen, wandelen of fietsen graag. Amstelveen heeft onderzocht waarmee zij in de openbare ruimte beter zijn geholpen. Zo wil de gemeente beweegroutes beter koppelen en door een groenere omgeving laten lopen. Amstelveen wil ook de kwaliteit van de fiets-, hardloop- en wandelpaden verbeteren.

Gegevens sport-app

Amstelveen verzond enquêtes en maakte een data-analyse van duizenden gebruikers van een sportapp. “Wij hebben nu een goed beeld welke routes sporters het meest gebruiken. Wij nu dus wat wij moeten verbeteren”, legt Ellermeijer uit. Met de inzichten stelt de gemeente een actieplan op dat dit najaar klaar moet zijn. Amstelveen zal ook dit jaar al een aantal verbeteringen laten uitvoeren.

“Op korte termijn willen wij de wegenkwaliteit op de meest gebruikte routes verbeteren”, zegt Ellermeijer. “Ook kunnen we fitnesstoestellen en waterpunten toevoegen op start- en finishplekken. Er komen ook bordjes voor bijvoorbeeld 5 en 10 km rondjes.”

Betere fietsverbindingen

Op de middellange en lange termijn gaat de gemeente een aantal fietsverbindingen aan de oostkant verbeteren. Amstelveen gaat ook eens goed kijken naar de oost-west-fietsverbinding. De gemeente is van plan om de wegen in de groene gebieden beter geschikt te maken als fietsroute. Dat zou kunnen door een fietsstraat aan te leggen waar de auto ‘te gast’ is.

Follow @Allesportzaken