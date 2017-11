Buitensportclubs in Heiloo zijn solidair met av Trias

Vier van de vijf grote buitensportclubs in Heiloo gaan een iets hogere huur betalen. Zij helpen daarmee atletiekvereniging Trias uit de brand want die kan de huidige huur eigenlijk niet meer opbrengen.

De 5 clubs zouden een maatschappelijke huur moeten gaan betalen, 70% van de commerciële huurprijs van hun complex. Dat zou tot een huurstijging leiden van 30.000 naar 210.000 euro.

Kleine besparing voor Heiloo

Er is eerst gekeken of de clubs het onderhoud van hun accommodaties (gedeeltelijk) zelf zouden kunnen doen. Dat is een jaarlijkse kostenpost van 126.000 euro voor de gemeente. Maar uit onderzoek bleek dat de besparing die dat zou opleveren maar klein was. De gemeente blijft nu voorlopig het onderhoud zelf doen.

Goedkoper of uitbesteden

In BUCH verband wordt gekeken hoe het onderhoud van sportvelden goedkoper kan en wellicht kan worden uitbesteed. De clubs hebben onderling overlegd. Daarna werd met de gemeente afgesproken dat zij elk 9% van de kosten van hun accommodatie als huur gaan betalen. Met uitzondering van de wat kleinere vereniging Double Stars die op 7% komt.

Een idioot hoge huur

Dit betekent een huurverhoging voor alle clubs, behalve voor Trias dat verhoudingsgewijs al veel meer betaalde. Voorzitter Jocelyne Tophoff van Trias is blij. “Dit is heel goed, we gaan er echt op vooruit. Wij betaalden al een idioot hoge huur en nu nog meer een klein deel daarvan. Ik geloof dat iedereen zo wel tevreden is. We hopen dat dit in de toekomst zo blijft.”

Solidariteit en goed onderhandelen

Volgens Tophoff is het resultaat mede tot stand gekomen door de solidariteit onder de clubs en door goed onderhandelen met de gemeente. Tijdens de gesprekken bleek ook dat het jaarbudget van Heiloo van 126.000 euro voor onderhoud van de sportaccommodaties, eigenlijk te weinig is. BenW stelt daarom ook voor om dit bedrag te verhogen met 20.000 euro per jaar.

