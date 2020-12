Buitensportclubs Bussum tegen huurharmonisatie

Gooise Meren wil de huurtarieven voor buitensportclubs gelijk trekken, tot woede van de clubs in Bussum. Zij moeten namelijk veel meer huur gaan betalen en de clubs in de andere kernen juist minder.

Gooise Meren bestaat vijf jaar en de huur die de sportclubs betalen lopen fors uiteen. Zo betaalt AV Tempo één euro maar hockeyclub Naarden maar liefst 145.000 euro per jaar.

Geleidelijk invoeren

Gooise Meren wil de buitensportclubs in de vier kernen gelijk behandelen. Dus moet de bekostiging van het beheer en het onderhoud van de velden en kleedkamers anders. Die wil de gemeente voor elke club geleidelijk invoeren. En de maatregelen kunnen voor de clubs in deze coronatijd niet fijn uitpakken. Maar Gooise Meren helpt de clubs daarmee.

Eigendom buitensportclubs Bussum

De tarieven die de clubs nu betalen verschillen sterk van elkaar. De afspraken zijn namelijk vóór de fusie door de gemeenten apart gemaakt. De raad wil nu graag o.b.v. de kostprijs, nieuw beleid voor het beheer en de tarieven. Die aanpassing moet als het goed is ‘budget neutraal’ uitpakken. Voor elke club moet gaan gelden dat de kostprijs gerelateerde huur 19 procent van de totale kosten bedraagt.

De gemeente wil een faciliterende rol spelen en betaalt dus de overige 81 procent. Gooise Meren neemt het beheer en onderhoud van velden en accommodaties zonder de kantines over. De clubs mogen onderdelen van het beheer en onderhoud uitvoeren tegen een vergoeding. Ook het eigendom van de buitensportclubs in Bussum is in kaart gebracht. En een taxateur heeft de gebouwen getaxeerd die van eigenaar moeten wisselen.

Akkoord gemeenteraad

Gooise Meren wil dat voor alle sportclubs dezelfde afspraken gaan gelden. Daarom vraagt BenW aan de gemeenteraad per medio 2021 akkoord te gaan met de volgende kaders:

– de overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van de velden en de was- en kleedkamers;

– een huurprijs die is berekend o.b.v. de huidige gemiddelde dekkingsgraad van 19%;

– het vaststellen van een vergoeding voor hetgeen de verenigingen zelf aan onderhoud uitvoeren;

– een overgangsperiode van maximaal drie jaar.

Follow @Allesportzaken