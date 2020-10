Buitensport in Bodegraven-Reeuwijk krijgt nieuw beleid

De buitensport in Bodegraven-Reeuwijk krijgt een nieuw beleid en een nieuwe organisatie. De commissie ‘bestuur en financiën’ is op hoofdlijnen tevreden met het laatste voorstel.

Een voorstel voor de harmonisatie rond de sportclubs in Bodegraven-Reeuwijk lijkt het te gaan halen.

Schipbreuk buitensport in Bodegraven-Reeuwijk

De buitensport in Bodegraven en Reeuwijk is niet uniform geregeld. Meerdere pogingen om die te harmoniseren leden in de afgelopen jaren schipbreuk. Maar extern projectbegeleider Ton Hendrickx lijkt alle betrokken nu op één lijn te hebben. Het raadsvoorstel heeft drie pijlers:

– alle betrokken partijen moeten de plannen ‘dragen’;

– de gemeente moet het beheer van buitensport in een nieuwe stichting onderbrengen;

– het voorstel moet binnen de financiële kaders passen

Bijdragen aan bezuinigingen

De accommodaties zullen worden opengesteld voor een breder publiek. Raadslid Els Oliwkiewicz wilde weten of de sportclubs nog zouden kunnen bijdragen aan bezuinigingen. Sportwethouder Dirk-Jan Knol heeft al aangegeven daar niet veel ruimte voor te zien. Daar lijken clubs ook minder ruimte voor te krijgen met de kans op een twee lockdown.

Ook raadslid Frank Rijkaart is blij dat de finish nu in zicht is. D66, CDA en GroenLinks kunnen zich goed in het voorstel vinden. Alleen raadslid Remco Tijssen maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de nieuwe beheerorganisatie. Hij vroeg BenW daarom de vinger goed aan de pols te houden.

Plan financieel goed volgen

Knol is blij dat het proces bijna rond is en sprak daarom zijn dank uit naar alle betrokkenen. Hij gaat er vanuit dat er nu een plan ligt waar alle partijen lang mee vooruit kunnen. Hij benadrukt dat de gemeente het financieel goed zal volgen en de vinger dus aan de pols zal houden. “Wij moeten het geld voor de buitensport in Bodegraven-Reeuwijk ook steeds op het juiste tijdstip uitgeven.”

Commissievoorzitter Gerrit Weerheim gaf aan dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raad op 28 oktober. “Waarschijnlijk komen er nog wat vragen bovendrijven. Maar de meesten zullen tevreden zijn dat dit proces eindelijk een goed einde krijgt.

Follow @Allesportzaken