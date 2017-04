Texel wil met een btw constructie niet de wet ontduiken

Sportverenigingen die de nieuwe sporthal in Texel gaan gebruiken, zullen daar meer voor moeten gaan betalen. Dat geldt ook voor de scholen, die nu de meest intensieve gebruikers zijn. Dat bleek tijdens een discussie in de raadscommissie over de inrichting van de exploitatie van de hal.

Texel wilde de hal zelf exploiteren. Een extern bureau adviseerde BenW echter om aan de gemeenteraad voor te stellen om de hal via een stichting te exploiteren om zo 1,5 miljoen euro btw te besparen.

Ophouden met dat gerommel

Die constructie geeft de PvdA “een vieze smaak in de mond”, zo stelde Remco van de Belt. “Dat gerommel met belastingconstructies moet stoppen. Dit heeft meer nadelen dan voordelen en de kosten kunnen zelfs negatief uitpakken.” Wethouder Hennie Huisman gaf echter aan dat Texel niets illegaals doet. “Wij ontduiken de wet niet.”

Wij vragen alleen toestemming

Wethouder Huisman stelde dat BenW de gemeenteraad alleen om toestemming vraagt om deze opzet uit te werken. Maar volgens Van de Belt is dat iets anders dan er in het voorstel staat.

Moeten wij nog uitzoeken

Voor de vergadering werden er schriftelijk al vragen gesteld over de stichting, de financiering, de rol van Texel en de garanties voor de clubs. Maar het bleek dat die zaken “nog moesten worden uitgezocht.” Raadslid Nico Erwich “begrijpt niet waarom gemeenten die deze constructie al gebruiken, niet is gevraagd hoe zij te werk gaan. Dan hadden wij nu geweten waar wij over praten.”

Huidige regeling niet houdbaar

Duidelijk is wel dat de gebruikers van de nieuwe hal meer moeten gaan betalen. Wethouder Huisman. “De huidige regeling waarbij de gemeente 70% van de kosten voor een accommodatie betaalt en de clubs 30%, is misschien niet vol te houden.” Zoals het er nu uit ziet zal de fractie van Sterk Texel een amendement indienen. Daarmee wil de partij voorkomen dat sportclubs straks meer huur moeten gaan betalen dan zij nu doen.

