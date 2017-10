Bronckhorst compenseert ozb-aanslag sportclubs

De sportclubs in Bronckhorst kunnen een financiële meevaller van enkele duizenden euro’s tegemoet zien. De gemeente heeft besloten om de te betalen onroerendezaakbelasting (ozb) te compenseren.

De ozb drukt zwaar op het budget dat de clubs in Bronckhorst hebben. Met name de sportveldbeheerders namen taken van de gemeente over en moesten toch ozb blijven betalen.

Lucht van de gemeenteraad

Niet iedere sportclub hield daar rekening mee met alle gevolgen voor de toch al vaak krappe clubkas. Maar de gemeenteraad van Bronckhorst geeft de clubs vanaf 2018 wat meer lucht. Vanaf die datum krijgen de clubs de ozb-aanslag namelijk gecompenseerd.

Tussen de 2 en 4 mille

“Ik denk dat dit de clubs die geprivatiseerd zijn, tussen de 2.000 en 4.000 euro gaat schelen”, zegt Marc van der Linden, voorzitter van vv Vorden. Samen met enkele andere clubs nam hij het voortouw in de strijd om ozb-compensatie.

Niet bij stil gestaan

“Vv Vorden is in 2013 geprivatiseerd en als klap op de vuurpijl moesten wij ozb gaan betalen. Dat hebben wij bij Bronckhorst aan de orde gesteld want daar was in de gesprekken met de gemeente nooit bij stil gestaan.”

Waarheid ergens in het midden

“In de overdracht is wat ruis ontstaan”, stelt wethouder voor financiën, Arno Spekschoor. “Bronckhorst legde vóór de privatiseringen ook altijd al een ozb-aanslag op voor de accommodaties.”

Dat geprivatiseerde clubs niet wisten dat zij ozb moesten blijven betalen, daar wil Spekschoor vanaf zijn. “Wij vinden dat de clubs goed geïnformeerd zijn maar de waarheid zal wel ergens in het midden liggen.”

