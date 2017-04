BrichbouW verbindt reguliere en bijzondere sporters

Eind juni buigt de gemeenteraad van het Gelderse Aalten zich over de plannen voor een nieuwe sportaccommodatie. Zeven clubs werken nu samen met BrichbouW aan het stimuleren van de bouw. Het complex zou voor zo’n 2.500 sporters een uitkomst zijn.

Sporten moet een feestje zijn voor iedereen. Dus moet via de sport een verbinding worden gelegd tussen de reguliere sporters en sporters met een beperking.

BrichbouW ziet kansen

Sinds twee jaar maakt BrichbouW gebruik van sportpark Zuid. Directeur Richard te Selle: “Wij zijn al vanaf het begin betrokken bij het nieuwbouwplan. Wij zien kansen voor onze mensen met een (verstandelijke) beperking. Zij kunnen kennis maken met reguliere sporters en sporten. Reguliere sporters trainen pas aan het eind van de middag dus onze doelgroep kan mooi daarvoor terecht. Op de wielerbaan bijvoorbeeld, een veilige plek zonder verkeer.”

Wat meer tijd nodig

Mensen met een beperking die nu via BrichbouW sporten beleven veel plezier aan hun sport. Inja: “Bewegen is goed voor hen alleen hebben zij wat meer tijd nodig om zich te ontwikkelen. Sommigen kunnen na een tijdje over naar een sportclub. Wij houden dan nog wel contact en geven dan tips en tricks over de omgang met hen. Als dat lukt, dan zijn zij supertrots dat ze echt mee kunnen doen.”

Onbekend maakt onbemind

Te Selle is weet best dat sommige mensen geen affiniteit hebben met mensen met een beperking. “Maar dat komt doordat mensen meestal weinig over hen weten. En onbekend maakt onbemind. Elkaar leren kennen is elkaar leren begrijpen, met veel meer acceptatie en respect als resultaat.”

Impuls voor Aalten

BrichbouW ziet veel voordelen in een vernieuwd sportpark Zuid: “Allereerst zou dit een mooie impuls geven aan de sportclubs en de samenleving van Aalten. Vervolgens zou een omgeving ontstaan waar meer mensen met en zonder beperking plezierig en veilig samen kunnen sporten.”

