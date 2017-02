Boxtelse Sportraad houdt het na 47 jaar voor gezien

De Boxtelse Sportraad is ermee gestopt. “Wij trekken de stekker eruit omdat wij steeds minder respons kreeg van de 35 aangesloten sportverenigingen. Wij houden het voor gezien, wij bleven maar trekken aan een dood paard”, aldus voorzitter Eric Peeters.

“Gaandeweg besloten de sportclubs in Boxtel steeds vaker om rechtstreeks ‘zaken te doen’ met de gemeente. Daardoor is de Sportraad overbodig geworden”, erkent Peeters.

Spreekbuis sportclubs Boxtel

De Boxtelse Sportraad was sinds 1970 de spreekbuis van de lokale sportwereld. “De raad heeft in de afgelopen 47 jaar veel bereikt”, aldus voorzitter Peeters. De Sportraad verdeelde vele jaren de gemeentelijke sportsubsidies en bemiddelde heel vaak bij privatisering. De sportraad adviseerde tevens gevraagd en ongevraagd over het sportbeleid van de gemeente.

Dag der Kampioenen

De meest in het oog springende activiteit van de Boxtelse Sportraad was de jaarlijkse ‘Dag der Kampioenen’. Op deze dag werden alle sporters uit Boxtel gehuldigd die in het voorafgaande jaar een kampioenschap behaalden. Om dit evenement te behouden zal de organisatie ervan – dit jaar op 24 juni – worden overgenomen door de evenementenstichting Boxtel Vooruit.

Opheffing Boxtelse Sportraad unaniem goedgekeurd

Peeters trad vier jaar geleden als voorzitter aan. Hij probeerde tevergeefs met een vijfmansbestuur de Sportraad nieuw leven in te blazen. De raad hield in januari een algemene ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst kwamen slechts 19 van de 35 aangesloten clubs opdraven. Het voorstel om de Sportraad op te heffen werd in de vergadering besproken en unaniem goedgekeurd.

Goed werk verricht

Het besluit tot opheffing is al aan de gemeente en de sportclubs medegedeeld. Sportwethouder Herman van Wanrooij stelde: “Als je jezelf overbodig hebt gemaakt, dan heb je goed werk verricht. De Boxtelse Sportraad stond aan de wieg van veel lokale ontwikkelingen en vormede een nuttige schakel tussen de gemeente en de verenigingen.”

