De lang verwachtte topsporthal Breda gaat er nu echt van komen. Met o.m. 450 zitplaatsen, een atletiekaccommodatie en een krachthonk. De handtekeningen van de gemeente, scholenkoepel Curio en aannemer Van Wijnen zijn gezet.

“Aan het zetten van de handtekeningen ging wat gedoe vooraf”, zei Rob Neutelings, voorzitter van de RvB van Curio. De school wilde al in 2016 starten met een eigen sport- en bewegingsopleiding.

In 2018 gingen de eerste studenten aan de slag die zich moesten behelpen met een paar aftandse gymzalen. “Dan heb je een plan en dan duurt het tóch nog lang”, sneerde Neutelings.

Sportwethouder Daan Quaars heeft wel begrip voor de kritiek. “Het ging inderdaad allemaal niet vanzelf. De reden daarvoor was mede het lange politieke debat over de komst van het talentencentrum.”

Maar Quaars is trots op het project. De gemeente Breda en Curio verbinden zich 20 jaar lang aan de exploitatie van het complex. Voor de wethouder is het centrum een droom die in vervulling gaat.

“Breda wil al heel lang iets doen met zijn sporttalenten en de problemen voor de binnensport oplossen. Bij een aantal clubs in Breda is het gebrek aan sportruimte al lang een pijnpunt.”

Het talentencentrum krijgt naast veel sportfaciliteiten ook werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en een horecagelegenheid. “De topsporthal Breda wordt echt een parel”, stelde architect Höweler bij de presentatie van het ontwerp.

Het complex moet zo groen zijn dat sporters en studenten maar ook wijkbewoners en anderen er plezier van hebben. “Op een mooie dag moet je zo maar een of meer boommarters op het terrein kunnen zien”, zo besloot Höweler.

