Bodemonderzoek bij kunstgrasvelden Purmerend

BenW van de gemeente Purmerend zal bodemonderzoek laten verrichten bij enkele kunstgrasvelden. Daarbij wordt gekeken of de onderlaag van de velden nu een vervuiling veroorzaakt.

BenW maakten in een brief aan de fractie van D66 bekend, rond een aantal kunstgrasvelden in Purmerend bodemonderzoek te zullen laten verrichten.

Situatie in Purmerend

Een aantal weken geleden kwam dit onderwerp op de televisie aan de orde. Dit was voor raadslid Paul van Meekeren al direct een reden om schriftelijke vragen te stellen over de situatie in Purmerend.

Eerder dit jaar werd in de gemeente al een kunstgrasveld aangelegd bij de MHC Purmerend. Ook bij dit veld bestaat de onderlaag uit rubbergranulaat en lava maar daarvan is het college van BenW op de hoogte.

Vragen over verontreiniging

De fractie van D66 stelde onlangs vragen over de verontreiniging in de bodem en het grondwater. Deze zou worden veroorzaakt doordat bij kunstgrasvelden een onderlaag is aangebracht waarin rubbergranulaat zit.

Om de situatie in Purmerend goed in beeld te krijgen, laat BenW de grond en het drainagewater onder enkele kunstgrasvelden onderzoeken. Dit zal worden gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

De stichting Spurd laat in Purmerend al sinds 2004 kunstgrasvelden aanleggen met rubber in de onderlaag. Dat gebeurt door gecertificeerde bedrijven die aan de milieu-eisen voldoen.

“Er liggen in de gemeente 14 velden zoals bij de MHC. Alleen voor een veld van vpv Purmersteijn is gekozen voor een onderlaag met puimsteen”, zo laat BenW weten.

Geen risico-onderzoek

Tot nu zijn de risico’s van het gebruik van rubber onder de velden niet onderzocht. “Ook niet door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier want daarvoor was tot nu toe nog geen aanleiding”, stelt BenW. Het college wacht ook met belangstelling de resultaten van landelijk onderzoek af dat nu door het RIVM wordt gedaan. Dat moet uitsluitsel gaan geven over het risico op verontreiniging.

