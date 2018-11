Hoge Vucht op het matje bij sportwethouder Breda

Sportwethouder Daan Quaars van Breda praat met vv Hoge Vucht over de ongeregeldheden van 25 november jl. De scheidsrechter staakte in Geertruidenberg de wedstrijd van de club tegen Right-Oh.

Provocerende daders

Hassan Lammou, voorzitter van Hoge Vucht, zegt dat zijn spelers werden gediscrimineerd. “En daarop reageerden zij dus agressief.” Eén speler trapte een ruit van de kantine in en een ander probeerde een prullenbak de kantine in te gooien. “Want in die kantine verscholen de provocerende daders zich”, aldus Lammou.

Reeks van incidenten

Sportwethouder Quaars: “Racistische uitlatingen zijn altijd onacceptabel, maar dit is weer een betreurenswaardige toevoeging aan een reeks van incidenten.” Hij heeft Lammou gevraagd naar de gebeurtenis en de maatregelen die de club gaat nemen.

“De frequentie waarin de incidenten elkaar opvolgen geeft te denken, stelt Quaars. “Maar de KNVB is nu als eerste aan zet maar ook wij voeren gesprekken met de club om te vernemen welke maatregelen het bestuur wil gaan nemen.”

Huurrelatie met vv Hoge Vucht

Hoge Vucht huurt haar sportvelden en omkleedkamers van de gemeente. “Wij hebben dus een huurrelatie met de club. In het ergste geval kan de gemeente besluiten om de huurovereenkomst te beëindigen.”

De politie heeft twee aangiften opgenomen en gaat de verdachten uitnodigen om zich op het bureau te verantwoorden. Hoge Vucht neemt ook maatregelen, maar blijft erbij dat het gedrag van de spelers een reactie was op discriminerende uitlatingen.

