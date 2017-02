Blijft Achtkarspelen aansprakelijk voor haar sporterreinen?

De aansprakelijkheid voor sportterreinen moet niet bij de clubs worden neergelegd. Dat voorstel doet het college van BenW van Achtkarspelen aan de gemeenteraad. In 2015 besloot de raad om de sportclubs hiervoor aansprakelijk te laten worden. Maar daar voelen de clubs weinig voor.



Als clubs aansprakelijk worden brengt dat flink wat kosten met zich mee. Bovendien vinden zij de verschuiving van de aansprakelijkheid een te zware last voor de vrijwilligers.

Besluiten terugdraaien

BenW wil elk jaar de accommodaties gaan controleren als de aansprakelijkheid bij de gemeente Achtkarspelen blijft liggen. Sportwethouder Jouke Spoelstra wil onveilige situaties voorkomen. BenW vraagt de gemeenteraad:

het besluit terug te draaien waarin de lichtmasten, hekken, ballenvangers en vaste goals aan de clubs worden overgedragen;

om voor de jaarlijkse controle 25.000 euro beschikbaar te stellen in 2018 en 2019;

om voor de jaren daarna structureel een bedrag van 18.000 euro beschikbaar te stellen

Onmogelijke positie

Wethouder Spoelstra: “Wij zijn een sportgemeente de sportclubs faciliteert. Wij willen de sportbestuurders niet in een onmogelijke positie brengen indien er op een sportcomplex een ongeluk gebeurt. Daarom kiest het college ervoor om de aansprakelijkheid niet bij de clubs neer te leggen. De gemeente Achtkarspelen blijkt goed te zijn verzekerd dus je moet geen dubbel werk maken van iets dat al goed geregeld is”, aldus Spoelstra.

Fataal dug-out ongeluk

Het thema van de aansprakelijkheid van clubs ligt flink onder een vergrootglas naar aanleiding van het ongeluk met een dug-out in Twijzel, in 2014. Daarbij kwam een meisje om het leven en was het lang de vraag wie daarvoor verantwoordelijk was. De gemeenteraad heeft kennis genomen van het standpunt van BenW en zal zich in maart over het voorstel buigen.

