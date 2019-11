Bindende sportnorm voor groei sportclubs Den Haag

“Den Haag moet bij haar bouwplannen meer oog hebben voor het aanbod van sportvoorzieningen.” Dat stelt Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos. Hij pleit voor een bindende sportnorm.

De bindende sportnorm is bedoeld om het aantal sportvoorzieningen met de stad mee te laten groeien. Dat is belangrijk omdat Den Haag er tot 2040 zeker 80.000 inwoners bij krijgt.

Bindende sportnorm

“Het afgelopen jaar maakte ik als sportwethouder een ronde langs veel sportverenigingen. Veel clubs bleken vanwege ruimtegebrek niet uit te kunnen breiden. Er is ook een nijpend tekort is aan sporthallen, met name in de strook Loosduinen en Scheveningen.”

“Ook de aanleg van sportvoorzieningen in nieuwbouwgebieden wordt te vaak vergeten. Daarom moet er een bindende sportnorm komen”, aldus De Mos. “Met de bindende sportnorm wil ik bouwers en planologen al in de ontwerpfase ruimte voor sport laten meenemen.

Den Haag moet in de kuststrook snel twee of drie sporthallen realiseren om de capaciteitsvraag op te vangen. Tot die tijd mag de stad geen afscheid nemen van de oude locaties die nodig zijn om sportaanbod te behouden.

Kans voor de roeisport

In De Binckhorst is te weinig rekening gehouden met de aanleg van sportvoorzieningen. Met het oog op de groei van het aantal bewoners, is het aanbod te summier. Hier ligt een enorme kans voor de roeisport.

Roeivereniging De Laak en srv Pelargos willen graag één gezamenlijke locatie aan de Trekvliet. Nieuwbouw op de locatie van roeivereniging De Laak is goed voor het groeiende aantal studenten. En de club krijgt daarnaast ook een sportieve buurtfunctie.

Ledenstop

De stad moet de behoeften van de huidige sportclubs in kaart brengen. Veel clubs kunnen namelijk niet groeien en hebben daarom een ledenstop. Er moet bijvoorbeeld meer ruimte komen voor hockeyclub Klein Zwitserland en de voetbalclubs HBS en Scheveningen.

Maar ook de sportclubs in Madestein en de Roggewoning kampen met te weinig ruimte. De Mos heeft aan het stadsbestuur al schriftelijk vragen gesteld over een bindende sportnorm.

