Den Haag bouwt spookwijk zonder sportfaciliteiten

In de Haagse wijk De Binckhorst moeten 5.000 huizen komen te staan. Maar er staan geen scholen, sportvoorzieningen en bijna geen huisartsen gepland. D66 wil voorkomen dat er een spookwijk ontstaat.

Omdat de Binckhorst een testgebied is, bestaat er geen bestemmingsplan maar een omgevingsplan. De gemeente Den Haag laat de planologie over aan de markt. Maar met serieuze bouwplannen voor sportvoorzieningen kwamen de bouwers nog niet. “Hoe kun je een wijk bouwen zonder sportvoorzieningen en scholen”, vraagt Scheper zich af.

De eerste bewoners richten zich nu noodgedwongen op Voorburg waar de scholen al bomvol zitten. Vastgoedman Phlip Boswinkel vindt dat de gemeente beter moeten regisseren. “Want als je het initiatief bij de markt legt gebeurt er dus niets.”

Patrick van Ahee woont aan het Maanplein in de Binckhorst. De landelijke proef met de Omgevingswet dreigt in de Binckhorst verschrikkelijk te floppen. Hij vindt het raar dat de overheid voorzieningen zoals een huisartsenpost en sportfaciliteiten aan de markt overlaat.

“De Binckhorst is nu een spookwijk voor gezinnen. En waar nu de voorzieningen komen, vechten de projectontwikkelaars onderling uit. De uitwerking van dit beleid is in de wijk goed zichtbaar”, zegt Van Ahee.

Binckhorst-promotor Sabrina Lindemann: “Een nieuwe wijk functioneert alleen als er ook maatschappelijke voorzieningen zijn, zoals scholen en sportcomplexen.” Ook voorzitter John van den Berg van de Adviesraad voor Sport slaat alarm. “De Binckhorst krijgt geen sporthal en zelfs trimmen op een voetpad is de komende jaren een probleem.”

Raadslid Scheper heeft over de gang van zaken al vragen gesteld aan het stadsbestuur. Directeur Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs wil in de Binckhorst een basisschool voor 500 kinderen. Hij wil ook een mavo-, havo- en vwo-school, een sporthal en drie gymzalen. “Wij hebben al drie plekken op het oog.”

