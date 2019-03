Bike2Sport betaalt voor fietsen naar en van de sportclub

Een aantal geselecteerde sportclubs kunnen via Bike2Sport geld verdienen voor een zelf te bepalen doel. Maar dan moeten zij hun leden er wel toe bewegen om per fiets van en naar de club te gaan.

Zes verenigingen in Enschede gaan doen mee aan Bike2Sport . Deze fietsuitdaging voor sportclubs in de stad is op 1 februari van start gegaan.

Fietsstad Enschede

Enschede is hard op weg om in 2020 een echte fietsstad te zijn. Daarom investeert de stad in goede en veilige fietsvoorzieningen en organiseert onder de noemer ‘Enschede fietsstad 2020’ een aantal acties en uitdagingen. Eén van die uitdagingen is Bike2Sport die zich richt op de lokale sportverenigingen.

Bike2Sport in Enschede

Bike2Sport daagt clubs uit om hun leden zoveel mogelijk met de fiets naar de sportclub te laten komen. De sportclubs die de uitdaging zijn aangegaan, reageerden op de uitnodiging van Enschede Fietsstad 2020 om zich aan te melden.

De fietsritten van de leden naar en van de club worden bijgehouden via de app ‘smart mobiliteit‘. Een rit is 1 euro. Door te fietsen kunnen de leden per dag maximaal 1 euro via hun club sparen. Dit geld kan door de sportclub besteed worden aan een zelf te bepalen doel.

De clubs die de uitdaging van Bike2Sport zijn aangegaan, kregen ook digitaal en fysiek promotiemateriaal toegestuurd om de campagne bij de clubleden bekend te maken.

Eerst de leden motiveren

Iedere sportvereniging moest van tevoren aangeven hoeveel fietsritten zij dachten te gaan maken. Ook moesten zij eerst vertellen hoe zij de leden wilden motiveren om aan de Bike2Sport-uitdaging mee te doen.

Een club die het aantal fietsritten maakt dat zij vooraf dachten te kunnen realiseren, maakt ook nog eens kans op een extra beloning van 1.000 euro. De actie loopt van 1 februari t/m 31 mei 2019.

Het aantal ritten dat de deelnemende clubs in Enschede hebben opgegeven bedraagt maar liefst 5.340. Die ritten dragen dus zeker bij aan vermindering van de parkeerproblemen rond de clubs.

