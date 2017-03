Graafschap supporters willen bier terug op de tribune

Op 16 maart as. wordt bekend gemaakt wie deze eeuw de zevende burgemeester van Doetinchem wordt. Aan hem of haar de schone taak om de bestuurlijke rust in de Achterhoekse stad terug te brengen. Blue White Support, de supportersclub van de Graafschap, plaatst vast een bestelling.

Wij willen weer bier

Maar daar denkt Blue White Support, een supportersgroep rond De Graafschap, anders over. De groep grijpt de benoeming van een nieuwe burgemeester van Doetinchem aan om een oude kwestie op te rakelen. Bryan Keurentjes van de groep: “Wij willen weer bier kunnen drinken op de tribune tijdens wedstrijden van De Graafschap. Dit is de Achterhoek, daar hoort bier bij.”

De Graafschap een uitzondering

Het verbod om bier te drinken op de tribune van De Vijverberg werd ingevoerd door Herman Kaiser die burgemeester was van 2006 tot 2013. “Daarmee is de Graafschap een uitzondering”, zegt Keurentjes. “Er zijn in Europa amper stadions te vinden waar je geen bier mag drinken op de tribunes.”

Kaiser stelde destijds “dat de sfeer in De Vijverberg tijdens thuiswedstrijden zo uniek is doordat de gemeente Doetinchem geen alcohol toelaat op de tribunes. “Laten wij dat wel twee keer 45 minuten toe, dan onstaat er veel meer onrust en sneller geprikkelde fans.”

Dit is de achterhoek

Blue White Support is op Facebook een actie begonnen en er volgt volgens Keurentjes een petitie. Op de site geeft de groep aan dat het verbod op bier “de beleving en ook de verdiensten de club niet ten goede komt. En als het (bier drinken) op de Zwarte Cross kan, dan moet het hier toch ook wel lukken?”

