Súdwest-Fryslân spaart de sportaccommodaties in 2020

De gemeente Súdwest-Fryslân was voornemens om te bezuinigen op kleinere voorzieningen die sportclubs niet genoeg zouden gebruiken. Maar de gemeenteraad wil dat niet (direct) door laten gaan.

Gebruikers van de kleinere sportvoorzieningen in Súdwest-Fryslân hoeven niet te vrezen. De gemeente bezuinigt in 2020 niet op hun accommodaties .

Niet in 2020

De gemeente ontziet met name de gymlokalen in Arum, Witmarsum en Hindeloopen. Het college wilde aanvankelijk ook drie voetbalvelden, waaronder het enige voetbalveld van sv Hielpen, afstoten.

De gebruikers van de sportvoorzieningen praten pas later met de gemeente over eventuele privatisering van accommodaties. Maar daarvoor is volgens de raad tijd nodig. De gemeente schrapt in elk geval de geplande bezuinigingen in 2020 van haar lijstje.

Kunstgrasveld sc Bolsward

De oppositie diende tijdens de raadsvergadering een voorstel met aanpassingen van de begroting in. Eén van die aanpassingen was om het nieuwe kunstgrasveld voor sc Bolsward van de investeringsagenda te halen. De noodzaak van vervanging zou namelijk ‘niet zijn aangetoond’.

Dat weersprak wethouder Maarten Offinga. Hij stelde dat het veld volgens de gemeente Súdwest-Fryslân versleten is. “Goedkeuring in 2020 is daardoor niet erg waarschijnlijk.” Dit voorstel kreeg dan ook geen meerderheid van de raad.

Bijdrage zwembaden

Ook zwembad Vitaloo was weer onderwerp van gesprek. In mei was een meerderheid van de raad nog voor behoud van het bad. Maar op 14 november stemde de raad tegen een de jaarlijkse bijdrage aan het zwembad.

Het voorstel om de subsidie voor Vitaloo in 2021 stop te zetten, blijft dus gehandhaafd. Over verkoop, aanbesteding of sluiting beslist de gemeente later. De gemeente bespreekt plannen over het bad met exploitant Optisport.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de motie over zwembad Mounewetter in Witmarsum. Voor dit bad gaan dezelfde subsidievoorwaarden gelden als voor zwembad De Klomp in Wommels en zwembad It Rak in Sneek. Mounewetter ontvangt nu minder subsidie dan de andere baden in Súdwest-Fryslân.

