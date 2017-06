Bezuinigingen buitensportclubs Lemmer desastreus

Op 13 juni werd in de raadscommissie van de gemeente De Friese Meren gesproken over het voorstel om 210.000 euro te bezuinigen op buitensport accommodaties. Op deze avond sprak Bauke de Wreede in, de verontruste secretaris van vv Lemmer.

Vv Lemmer vreest grote problemen als de gemeente de aanleg van een tweede veld schrapt. “Dat kan absoluut niet met 346 leden, tientallen teams, schoolvoetbal en G-voetbal.

KNVB wil bemiddelen

De uitbreiding van de veldcapaciteit door de gemeente is niet doorgevoerd. Dat heeft zelfs de KNVB er toe aangezet om te ageren tegen de bezuinigingsplannen van de gemeente. De voetbalbond heeft toegezegd wel te willen bemiddelen omdat “deze plannen absoluut niet kunnen.”

100% verhoging in één jaar

“Ook de huurverhoging van 100% in één jaar die wij voor onze accommodatie voor onze kiezen krijgen, is niet haalbaar”, zo stelt De Wreede. “Wij willen best wat meer bijdragen maar voer een verhoging dan geleidelijk in, bijvoorbeeld met 10% per jaar.”

Geen geld meer over

Ook Hockeyclub Lemmer liet tijdens de commissievergadering van zich horen. De club stelde: “Met deze maatregelen blijft geen geld meer over voor datgene waar de club voor in het leven is geroepen, namelijk voor sporten. In plaats daarvan moeten we nu het groen gaan beheren.”

Bezuiniging maakt het alleen maar erger

Tijdens de Koningsspelen die op het veld van hc Lemmer werden gehouden, werd bovendien pijnlijk duidelijk dat sommige kinderen niet konden sporten omdat daarvoor thuis geen geld is. “En dat wordt alleen maar erger met dit voornemen om te gaan bezuinigingen.”

Gezond en weerbaar

“De gemeente wil dat kinderen gaan sporten om gezond te blijven en weerbaar te worden. Dat zal een stuk lastiger worden als er op deze schaal bezuinigd gaat worden”, aldus de hockeyclub. De raadscommissie oordeelde na deze geluiden dat er meer tijd nodig is om de juiste beslissing te nemen. Dit punt wordt daarom na de zomervakantie weer besproken.

