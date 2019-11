Bezuinigen op sport is korte termijn denken

De sportkoepel Heuvelrug Sport Initiatief (HSI) raadt de fracties in de gemeenteraad aan om hun bezuinigingsplan op sport te heroverwegen. De HSI noemt het in een brief “korte termijn denken om in Utrechtse Heuvelrug te willen bezuinigen op de sport.”

Korte termijn denken is de politiek van alle dag. Met een visie voor langere duur scoren partijen niet in de verkiezingen. Zo ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Sluitende begroting

De brief van het HSI is gericht aan de voorzitters van alle fracties in de gemeenteraad. Deze is ondertekend door 37 aangesloten sportverenigingen van Utrechtse Heuvelrug.

“De raadsfracties willen alleen op sport bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen”, stelt HSI-voorzitter Bob van Lierop. “Maar uit consultatie van de inwoners blijkt dat deze de huidige sportvoorzieningen in stand willen houden.”

“De gemeente is gezegend met goed georganiseerde clubs. Ruim de helft van de inwoners is als sporter of vrijwilliger betrokken bij een sportvereniging. En een onbekend aantal sport voor zichzelf.”

Preventie als speerpunt

“De zorgkosten dreigen in ons land uit de hand te lopen dus is preventie overal herontdekt”, stelt Van Lierop. “Want voorkomen is immers beter dan genezen. Wij moeten naar een gezondere manier van leven toe, onder andere door te sporten.

Walking football bijvoorbeeld is goed voor ouderen, net als de inzet van 65+-ers als onderhoudsvrijwilligers. En onze sportclubs handelen nu al conform het sportakkoord. Maar kennelijk is dit een aantal raadsfracties ontgaan.”

Sportakkoord alweer onderuit

“Onder meer de VVD wil nog eens 100.000 euro extra bezuinigen op sport en het Jeugdfonds Sport. Met dit korte termijn denken staan de ideeën van het sportakkoord al meteen weer op de helling.”

“HSI rekent erop dat de fracties zich verdiepen in de consultatie en het Sportakkoord. Want nu leveren de voorstellen alleen maar verliezers op. Op de lange termijn denken leidt tot een visie en draagt veel meer bij aan preventief beleid.”

