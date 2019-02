Beweegonderzoek onder 25.000 inwoners in Den Haag

De gemeente Den Haag wil weten hoeveel Hagenaars aan sport doen. Daarom start de gemeente een groot sport- en beweegonderzoek onder 25.000 inwoners.

Vijf jaar geleden voerde Den Haag al een vergelijkbaar onderzoek uit. De gemeente wil nu boven water krijgen of het aantal sporters is toegenomen of juist niet.

Brief over beweegonderzoek

Den Haag houdt dit sport- en beweegonderzoek tot eind maart onder 25.000 Hagenaars van 4 t/m 80 jaar. Zij krijgen een brief van de gemeente met vragen over hun beweeggedrag. Medio 2019 moeten de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.

De gemeente is nieuwsgierig naar hoeveel sporters Den Haag eigenlijk telt. Maar de gemeente wil ook weten waarom en hoe vaak zij sporten, en welke sporten zij doen. Den Haag wil dus weten of het huidige sportbeleid werkt en of dat beleid aangepast moet worden.

Via de dokter van de bank af

Een van de manieren om Hagenaars van de bank af te krijgen, is via de inzet van een buurtsportcoach zoals Maarten Boot. Hij komt via huisartsen vaak in contact met mensen die te weinig bewegen.

“Ik spreek elke week huisartsen die mij tippen om contact te zoeken met een bepaalde patiënt. Het gaat dan bijvoorbeeld om inwoners met overgewicht of diabetes voor wie bewegen een goed ‘medicijn’ is.”

“Ik moet hen bellen”

“Een paar ochtenden per week bewegingslessen volgen is voor hen al een laagdrempelige manier om in beweging te komen. Zij kunnen gebruik maken van hometrainers, loopbanden en worden begeleid door studenten van ROC Mondriaan“, zo legt Boot uit.

Hij zoekt samen met de patiënten uit welke beweging het beste bij hen past. “Ik vermijd bewust het woord ‘sporten’ anders denken de mensen dat zij een marathon moeten lopen. Ik heb het over ‘bewegen’ want dat klinkt vriendelijker.”

“Soms is er wat lichte dwang nodig want als mensen mijn kaartje hebben, dan bellen zij niet. De bal ligt dus bij mij en ik moet het initiatief nemen om een afspraak te maken. En die aanpak werkt”, zegt Boot. “Ongeveer de helft van de mensen die zijn doorverwezen beweegt na 6 maanden nog steeds.”

