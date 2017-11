Beverwijk is er nog niet uit met de Adrichem velden

Met de zin ‘Landgoed Adrichem, een recreatiepark waarin gesport kan worden’, schetste bureau Sport & Ruimte het toekomstbeeld voor sportpark Adrichem, park Overbos en BHC Overbos in Beverwijk.

Sport & Ruimte maakte de afgelopen maanden i.o.v. de gemeente Beverwijk een quickscan. De uitkomst lijkt op het scenario van BHC Overbos, RKVV DEM en vv De Kennemers .

Uitgangspunt

Dat klopt wel, want het bureau heeft dit scenario als uitgangspunt genomen. Daarnaast is met alle betrokken partijen, van sportclubs tot omwonenden en vrijwilligers, gesproken over de toekomst. Het resultaat wordt door alle partijen gedragen.

Het belangrijkste verschil is echter dat de sportclubs een groot sportcomplex presenteerden. Sport & Ruimte laat tennis en korfbal liever op hun huidige locatie. Alleen de jeu de boules vereniging verhuist naar een korfbalveld.

Te weinig velden BHC Overbos

De Hoflanderweg met busbaan deelt het complex van de BHC Overbos in tweeën. Twee nieuwe velden met een nieuw clubhuis aan één kant van de weg, een andere veld komt op de plek van de vijver en het veld ernaast ligt er al. “Dit is voor ons niet ideaal”, stelt Johan de Bie namens de hockeyclub. “Maar het is plan waar wij achter kunnen staan.”

Nu staat de aanleg van het vierde hockeyveld pas voor 2019 gepland. Dat verzoek werd al in 2014 bij Beverwijk ingediend en was de aanleiding voor het gepresenteerde plan. De Bie zowel als de gemeenteraad, hebben gevraagd of de aanleg van veld 4 niet naar voren kan worden gehaald.

Te weinig velden RKVV DEM

Sportwethouder Haydar Erol verwacht op 7 december de bespreking van een voorstel voor de aanleg van het vierde hockeyveld op de DEM-velden 11 en 12. Verdere bespreking van het toekomstbeeld volgt waarschijnlijk pas na de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Maar na de aanleg van een nieuw hockeyveld is Beverwijk er nog niet. Want RKVV DEM moet daarvoor namelijk 1,5 veld inleveren en heeft dan een capaciteitsprobleem, stelt voorzitter Mark van de Ven. Daar moet wel een oplossing voor worden gevonden.”

