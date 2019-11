Beuningen bespreekt discriminatie met sportclubs

Beuningen gaat met haar sportverenigingen overleggen over discriminatie binnen de clubs en langs de lijn. Dit heeft sportwethouder Pim van Teffelen gezegd. Raadslid Alwin Steeg diende daartoe op 19 november een motie in.

Van Teffelen zei dat bij hem geen discriminatie op de sportvelden in Beuningen bekend is. “Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is.” Hij vertelde de leden van de gemeenteraad dat de gebeurtenissen in Den Bosch ook hem hadden geraakt.

De wethouder stond dan ook sympathiek tegenover de motie. Hij toonde zich bereid om hierover met de sportclubs te gaan praten. Alle partijen in de gemeenteraad vinden dat discriminatie ook absoluut niet thuishoort op de sportvelden. Zij zijn blij dat dit onderwerp nu op de politieke agenda van de raad staat.

