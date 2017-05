Bergen op Zoom wil maatregelen tegen BVV ’63

De gemeente Bergen op Zoom weet niet precies wat er is gebeurd op tweede paasdag op het sportpark aan de Olympialaan. Waarom ontaardde de wedstrijd BVV ’63 tegen vv Hoeven in een ordinaire vechtpartij? Waarom liet een speler van BVV ’63 zich weer gaan? Of is er meer aan de hand?

Bergen op Zoom wil via een onderzoek naar de gebeurtenissen, antwoord op een aantal vragen. Ook BenW bekijkt in hoeverre de club de regels van het sportpark heeft overtreden.

In het uiterste geval kan de gebruiksovereenkomst met BVV ’63 worden ontbonden. De club zou daarna het sportpark moeten verlaten.

Aangifte wegens mishandeling

De scheidsrechter besloot de wedstrijd te staken en 3 spelers van vv Hoeven hebben aangifte gedaan wegens mishandeling. Nog onbekend is wat de conclusie van de KNVB zal zijn en welke straf BVV ’63 van de bond opgelegd zal krijgen.

Raadslid Meino Dam van de Lijst Linssen heeft al kort na het incident laten weten dat de maat vol is. “De gemeente Bergen op Zoom moet de club per direct van het complex zetten. Er is nu echt een grens overschreden en wij eisen dat BenW direct in actie komen.”

Via de gebruikersovereenkomst

BenW zijn het niet eens met Dam dat de club ‘zijn laatste oortje heeft versnoept’. “Deze conclusie wordt wat al te snel getrokken op basis van een krantenartikel”, zo schrijft het college. Ook benadrukt BenW dat Bergen op Zoom maar één mogelijkheid heeft om de club aan te pakken en dat is via de gebruikersovereenkomst.”

Was te verwachten

Dam geeft aan dat de opstelling van het college hem niet echt verrast. “Deze was te verwachten. Wij bespreken dit nog in onze fractie om ons standpunt nader te bepalen. Voor de rest wil ik er nu niet veel over kwijt.” BVV ’63 liet eerder al bij monde van voorzitter Turgay Kirmemis weten, nog niet in te willen gaan op de kwestie.

