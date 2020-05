Bergen op Zoom gaat ook op sport bezuinigen

Bergen op Zoom gaat volgens het financiële reddingsplan ook op sport bezuinigen. Daarover is met een aantal clubs al gesproken maar er ligt nog niets concreets.

“De gemeente praat al een tijdje met de voetbalclubs”, zegt MOC ’17 voorzitter Jurgen van Zwol. “Zij willen op sport bezuinigen en meer onderhoud bij de clubs leggen. Maar hoe en met wiens steun is nog niet bekend.”

“Bergen op Zoom kan als eigenaar van sportparken de huur verhogen. Maar een echte klapper zou de gemeente maken door m²-ers te verkopen voor woningbouw. Maar dat ligt nog gevoelig.”

BVV ’63 is opgeheven en MOC 1 en 2 gaan op zaterdag spelen. Daardoor is er op Rozenoord ruimte gekomen op de zondag. Als sv Dosko daarheen zou verhuizen, kan BenW sportpark Meilust te koop zetten.

Maar zover is het volgens Dosko-voorzitter Hans Keij nog niet. “Wij zitten goed, zijn financieel gezond en doen al veel onderhoud zelf. De huur verhogen is nu lastig omdat clubs door de coronacrisis al inkomsten missen.”

“De gemeente kan op sport bezuinigen door de huur kostendekkend te maken. Of door sportparken af te stoten. Maar dan gaan er clubs failliet”, vreest voorzitter Jack Tempelaars van rkvv Nieuw Borgvliet. “Wij kunnen domweg niet alle onderhoud en verzekeringen ophoesten.”

Hij oppert als besparing om LED-verlichting op De Markiezaten te installeren. Nieuw Borgvliet deelt dit park met FC Bergen en een fusie wijst Tempelaars niet bij voorbaat af. “De vraag is alleen wat een fusie oplevert als het aantal accommodaties gelijk blijft.”

Aan rksv Halsteren voorzitter Jan van Elzakker zal het niet liggen. “Wij wilden al fuseren met VVC ’68 en Dosko want je doet dan toch minder zaken dubbel. Maar hun leden zagen een fusie toen niet zitten. Halsteren krijgt een kleine vergoeding om het onderhoud zelf te doen. Het zou me verbazen als de gemeente niet verder die kant op denkt.”

Follow @Allesportzaken