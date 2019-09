Berg en Dal gaat alle sportaccommodaties doorlichten

De gemeente Berg en Dal gaat in de komende maanden alle sportaccommodaties doorlichten. De gemeente wil o.a. alles weten over de bezetting, de indeling, de financiële situatie en het beheer.

BenW van Berg en Dal wil van elke club weten welke gebruiksmogelijkheden er zijn. Maar de gemeente wil ook een goed beeld krijgen van de financiële situatie per accommodatie.

Gebruik optimaliseren

De gemeente wil samen met de gebruikers en de beheerders een beter gebruik van de accommodaties bereiken. Het college werkt er naartoe dat de clubs hun accommodatie nog efficiënter kunnen gebruiken.

Dat zou bijvoorbeeld moeten door slim samen te werken, door ruimtes te delen en het gebruik beter af te stemmen. Berg en Dal wil in elk geval wel in iedere kern van de gemeente, de goede voorzieningen overeind houden.

Het college van Berg en Dal weet dat een aantal clubs nu al samenwerken. Maar BenW verwacht dat alle betrokkenen de samenwerking, na het onderzoek, kunnen uitbreiden.

Harde keuzes

Sportwethouder Annelies Visser: “Het is belangrijk dat de inwoners allerlei activiteiten kunnen blijven doen. Door een zo efficiënt mogelijk gebruik van de accommodaties, blijft sport betaalbaar en kan iedereen dus mee blijven doen.

“Uit het onderzoek kan naar voren komen dat een accommodatie financieel niet gezond genoeg is. Het kan ook blijken dat, na overleg met de beheerders, verbeteringen niet mogelijk zijn.

BenW wil het beleid rond de accommodaties verbeteren om de leefbaarheid in de dorpen en ontmoeting te stimuleren. “Het college sluit niet uit dat de gemeente harde keuzes moeten maken om ergens wel of niet in te investeren.”

