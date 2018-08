BenW van Oisterwijk maakt voetbalfusie onuitvoerbaar

De fusie van drie voetbalclubs in Oisterwijk staat onder druk. De voorzitters van Taxandria, Nevelo en Oisterwijk kraken de financiële onderbouwing van het voorstel van BenW van Oisterwijk. De clubs berichtten de gemeenteraad dat het college afspraken ineens terugdraait.

Een voorwaarde voor een fusie is de bouw van een clubhuis. Maar volgens de clubs dreigt de financiering daarvan door het voorstel van BenW van Oisterwijk onuitvoerbaar te worden.

Kosten voorschieten

In een eerder overleg met het BenW is afgesproken dat de gemeente Oisterwijk de btw kosten voor de bouw van het clubhuis zou voorschieten. Dit bedrag van 5 ton zouden de clubs later dan weer via een subsidie terug kunnen krijgen van het Rijk.

De gemeente zou garant zou staan voor dit bedrag indien de subsidieaanvraag om welke reden dan ook niet gehonoreerd zou worden. Maar in het eindvoorstel dat het college aan de raad heeft voorgelegd, is deze afspraak helemaal niet terug te vinden.

Garantstelling

Een tweede afspraak die volgens de clubs is teruggedraaid heeft betrekking op de bouwkosten. Eerder is een begroting gemaakt voor de bouw van de nieuwe accommodatie maar sindsdien zijn de kosten door de drukte in de bouw flink gestegen.

De gemeente Oisterwijk heeft aangegeven garant te zullen staan voor een eventuele stijging van de kosten t.o.v. de eerder gemaakte begroting. Maar ook hierover is in het voorstel niets terug te lezen.

Geen reactie BenW van Oisterwijk

Volgens Taxandria voorzitter Stephan van Sante zijn deze garantstellingen cruciaal voor het doorgaan van de fusie. “Wij waren heel positief over de afspraken met de gemeente, maar dit meest recente voorstel verrast ons nu volledig.”

Toch heeft Van Sante hoop dat het college de gemaakte afspraken alsnog opneemt in het voorstel. BenW van Oisterwijk was op 27 augustus nog niet bereikbaar voor een reactie op de situatie.

