BenW van Noordenveld wil geld voor sportclubs

Het college van BenW van Noordenveld heeft bij de gemeenteraad een voorstel ingediend. Hierin vraagt het college om 4,5 miljoen euro uit te trekken om de lokale sportaccommodaties toekomstbestendig te maken.

De gemeente Noordenveld wil meer mensen in beweging krijgen en sociale verbanden versterken. BenW wil ook investeren in de sportaccommodaties.

BenW van Noordenveld wil helpen met subsidie

Volgens sportwethouder Jeroen Westendorp zijn de wensen m.b.t. de verduurzaming van de sportclubs nu in beeld. De gemeente gaat nu kijken wat er wanneer moet gebeuren. “BenW van Noordenveld wil alleen faciliteren en helpen met subsidie”, zo vertelde Westendorp.

Kunstgras en padelbanen

De gemeenteraad moet eerst akkoord gaan met de investering. Pas daarna gaat Noordenveld geld steken in kunstgras, de atletiekaccommodatie in Roden en in padelbanen. Ook gaat dan pas Sportpark Nieuw-Roden op de schop en krijgt vv Peize een nieuwe accommodatie.

Daarnaast krijgt vv GOMOS in Norg 5 ton om een kunstgrasveld aan te laten leggen. Rijvereniging Mensinghe in Roden wil graag een renovatie of nieuwbouw van de manege.

De kosten daarvoor liggen volgens de club tussen de 1,1 en de 2,7 miljoen euro. De gemeente zal nog nader beoordelen of en zo ja, hoeveel geld zij daarvoor kunnen en willen uittrekken.

Geen geld voor kantines

In het sportaccommodatieplan Noordenveld stelt de gemeente geen geld uit te willen trekken voor kantines, dug-outs, hekwerk en tribunes. De investering is bedoeld voor onderhoud van velden, kleedkamers en voor baan- en veldverlichting. De gemeenteraad moet nog bepalen wanneer zij over de aanvraag een besluit gaat nemen.

