Geur belangenverstrengeling Zutphen blijft hangen

Er blijft een geur van belangenverstrengeling hangen rondom de sportbouwplannen in Zutphen. Twee wethouders met (in)directe banden met korfbalclub KVZ, blijken zijdelings nog altijd betrokken.

in het voortraject De wethouders Patricia Withagen en Coby Pennings warenbetrokken bij de gesprekken over de mogelijke bouw van een nieuwe sporthal.

Stap terug

Withagen was betrokken vanuit de kerntaak onderwijs, Pennings vanuit sport. Toen gesproken moest gaan worden over een financiële bijdrage van de gemeente, besloten beide bestuurders ‘een stap terug’ te zetten. Maar naar nu blijkt was die stap niet erg groot.

Bestemmingsplan

Deze week is door BenW besloten om een ontwerp-bestemmingsplan in te brengen voor de bouw van een korfbalhal. Ook beide wethouders waren betrokken bij het opstellen van dit document.

Withagen is vrijwilliger bij KVZ en lid van de PR-commissie waarin ook bestuursleden van de club zitten. En zij heeft een indirecte relatie met KVZ omdat haar schoonzoon penningmeester is van de club.

Gedragscode

Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft laten onderzoeken of de betrokkenheid strookt met de gedragscode die geldt voor bestuurders. “Volgens de letter der wet is de betrokkenheid van de wethouders toegestaan”, aldus de burgemeester.

Gemeenteraad besluit

De gesprekken en onderhandelingen met KVZ worden gevoerd door wethouder Oege Bosch. Volgens Pennings is daarmee “genoeg afstand gecreëerd. Bovendien neemt de gemeenteraad uiteindelijk een besluit over het plan.”

Achtergrond

Maar daar is niet iedereen het mee eens. Raadslid Bert Jansen stelt dat elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. “Deze wethouders zouden ook op de achtergrond niet betrokken mogen zijn want juist daar kan invloed worden uitgeoefend. Je moet als gemeente transparant willen zijn en dat is nu niet het geval.”

Juridisch adviseurs

Bij plannen voor de aanleg van een zonnepark in Zutphen haalde de gemeente er ook al juridisch adviseurs bij. Ook om dit plan hing de geur van belangenverstrengeling.

