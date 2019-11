Geen belangenverstrengeling rond nieuw HCW-veld

De gemeente Oldambt moet fors bezuinigen. Toch is er 3 ton gereserveerd voor een kunstgrasveld voor de Winschoter hockeyclub HCW. Deze situatie roept vragen op over belangenverstrengeling.

Voorzitter Martijn Broekhuizen van HCW is getrouwd is met wethouder Laura Broekhuizen-Smit . En clubsecretaris John Walters is commissielid voor PvhN .

Geen sprake van

Nu zijn er vragen gerezen m.b.t. tot een eventuele belangenverstrengeling. Charone Tellegen, communicatieadviseur van de gemeente Oldambt: “Daar is absoluut geen sprake van. Integendeel want om geld beschikbaar te stellen voor het veld is een besluit van BenW nodig.”

“Wethouder Broekhuizen heeft zich juist buiten de stemming gehouden. Voorzitter Martijn Broekhuizen is haar echtgenote. Maar als HCW een andere voorzitter had gehad, dan was het geld voor het nieuwe veld ook toegekend. Bovendien heeft Erich Wünker, en niet Broekhuizen, het sportbeleid in zijn portefeuille.

Maar één jaar dispensatie

Het veld van HCW verkeert al enige tijd in een zeer slechte staat. De club heeft van de KNHB alleen dispensatie gekregen voor het huidige seizoen. Maar zou HCW na dit seizoen geen nieuw veld hebben, dan zou de club moeten uitwijken naar de velden van andere clubs. De dispensatie geldt dus alleen maar voor dit seizoen.

Kapitaallasten

Uitgaande van een gebruiksduur van 15 jaar voor kunstgrasvelden, bedragen de kapitaallasten van deze investering 29.000 euro per jaar. Het voorstel voor de aanleg van het kunstgrasveld is onderdeel van het herstelplan van de gemeente Oldambt.

