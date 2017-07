Voetbalclubs willen samen sportpark Renkum beheren

De voetbalverenigingen CHRC, cvv Redichem en RVW willen samen het Wilhelmina Sportpark in Renkum gaan beheren. Daartoe hebben de voorzitters van de drie clubs een intentieverklaring ondertekend.

In deze verklaring staat dat de clubs zullen meewerken aan de realisatie van een organisatie voor het beheer en exploitatie van het Wilhelmina Sportpark in Renkum.

Krachten bundelen

Voorafgaand aan het zetten van de handtekeningen, blikte Richard Veldt even kort terug. “De stuurgroep van de drie voorzitters en andere bestuursleden heeft hard gewerkt om dit moment te bereiken. “Vaak wordt gedacht dat onze clubs niet door een deur zouden kunnen maar de praktijk laat nu zien dat dit niet klopt. Wij zien het belang van samenwerking dus willen wij de krachten bundelen.”

Naar de gemeenteraad

Wethouder Erik Heinrich over deze stap: “Een compliment aan de clubs is op zijn plaats. De gesprekken in het voortraject verliepen soms wat onstuimig. Toch dit is een mooi begin voor de uiteindelijke overdracht van het sportpark.” Hij beloofde snel naar de gemeenteraad te gaan om goedkeuring te vragen voor een overigens al geparkeerd budget. “Dat wil ik graag ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen voor elkaar krijgen, zodat jullie ook weer verder kunnen.”

Basis voor een stichting

De intentieverklaring is bedoeld als basis voor een stichting waar de clubs in zijn vertegenwoordigd. Deze organisatie moet zich met het beheer en de exploitatie van het sportpark gaan bezighouden. En met name met de terreinen, inrichting, afrasteringen, verhardingen en lichtinstallaties binnen de hekken van het park.

De kleedkamers en kantines blijven, voor zover van toepassing, eigendom van de verschillende clubs. De verenigingen zullen op korte termijn weer verder in gesprek gaan met de gemeente. Deze vervolgbesprekingen zullen naar verwachting nog enige maanden in beslag gaan nemen.

