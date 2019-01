Bankrekening van TUF Recycling door Dongen bevroren

De gemeente Dongen heeft 98.000 euro aan dwangsommen van TUF Recycling ontvangen. Ook is de bankrekening van TUF Recycling, dat kunstgrasmatten verwerkt, bevroren.

Zo kunnen andere kosten die de gemeente moet gaan maken om de problemen van het bedrijf op te lossen, sowieso betaald worden.

Dwangsommen

De gemeente Dongen waarschuwde het bedrijf al een aantal malen dat zij de problemen op hun terrein moesten aanpakken. Er werden in totaal 100.000 euro aan meerdere dwangsommen opgelegd. Het bedrijf betaalde hiervan tot nu toe slecht 2.000 euro. Dankzij de deurwaarder heeft Dongen de dwangsommen kunnen innen, inclusief de administratiekosten voor het juridische proces.

Bankrekening bevroren

Het bedrag dat na inning van de schulden nog op de bankrekening van TUF Recycling stond, is bevroren. Daarom heeft de gemeente Dongen bij de rechter verzocht. TUF Recycling moet namelijk nog resten van de brand opruimen en stapels kunstgras en zandbergen verkleinen.

Indien het bedrijf dit niet voor de afgesproken datums doet, dan ruimt de gemeente de boel op. Dongen zal het bevroren tegoed op de bankrekening van TUF Recycling dan gebruiken voor vergoeding van de te maken kosten.

Preventieve maatregel

“Omdat het bedrijf de dwangsommen niet betaalde, gaan wij er vanuit dat het andere zaken ook niet zal betalen. Wij weten dat niet zeker, maar wij hebben daarom de rechter om deze preventieve maatregel gevraagd”, stelt gemeentewoordvoerder Mark van Rijen.

Brand

Op 11 oktober 2018 brak bij TUF Recycling een grote brand uit. Daarvoor was het bedrijf al in opspraak geraakt vanwege structurele overtreding van meerdere wetten en milieuregels.

Op de avond van de brand was het bedrijf onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog niet afgerond.

Het bedrijf had de brandresten voor 1 januari jl. opgeruimd moeten hebben. De OMWB controleerde begin januari of het bedrijf zijn verplichtingen is nagekomen. De omgevingsdienst heeft echter nog niet bekend gemaakt of de brandresten zijn opgeruimd.

