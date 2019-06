Asten zet lokale sportclubs onder bezuinigingsdruk

De gemeente Asten moet bezuinigen maar waarop is nog niet duidelijk. Pas tijdens de raadsvergadering van 2 juli zal de lokale politiek kleur gaan bekennen. De clubs willen de schade beperken.

Bij de Astense sportverenigingen medio juni een vervelende brief in de bus. De gemeente informeerde hen over de gevolgen van de komende bezuinigingen.

Lijstje BenW Asten

Een half jaar geleden leken de lokale sportclubs fors minder ozb te gaan gaan betalen. Maar de wind lijkt sterk te zijn gedraaid.

Asten biedt de sportclubs geen zekerheid, maar de gemeenteraad bepaalt waarop en hoeveel de gemeente bezuinigd. Wethouder Henk van Moorsel leverde de raad wel alvast een lijst met suggesties. Op 2 juli aanstaande vinden de eerste besprekingen hierover plaats.

Algemeen Belang Sten wil de clubs zoveel mogelijk ontzien. De VVD waakt voor een té sombere stemming. “Wij moeten natuurlijk goed op de portemonnee letten. Maar wij moeten ook weer niet overdrijven en ons armer rekenen dan nodig is.”

Sportvoucher Asten

Alleen D66/Hart voor Asten en Leefbaar Asten gingen vast wat dieper op het vraagstuk in. Eerstgenoemde is tegen besparing op schoolzwemmen of en het schrappen van de sportvoucher, een regeling voor kinderen in armere gezinnen. “Wij willen de jeugd juist in beweging krijgen”, aldus Remco Wever.

Fractievoorzitter Math Vankan van Leefbaar Asten: “Wij maken ons zorgen over de gevolgen voor de sportverenigingen. Ons credo is: maak niet kapot wat je niet meer kunt repareren als er weer betere tijden aanbreken.”

“Veel maatregelen hebben flinke impact op de inwoners van Asten. Wij praten daarom graag met alle fracties over een raadsbreed alternatief”, zo stelde Wever voor.

Doodsteek

Inspreker en voorzitter van zwemvereniging De Punderman Mark Cattenstart, uitte alvast zijn zorgen. “Als wij voor zwembad De Schop twee keer zoveel huur moeten gaan betalen, betekent dat een verdubbeling van de contributie.”

“Dat zou een leegloop van onze vereniging betekenen en binnen een paar jaar het einde van de club”, aldus Cattenstart. Hij verzocht de commissieleden daarom de beoogde bezuiniging niet door te voeren. “Het zou voor ons de doodsteek zijn dus wij praten graag mee over wat wél mogelijk is.”

