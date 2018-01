Politiek in Assen vraagt om aanleg van padelbanen

De gemeente Assen heeft, volgens de lokale PvdA-fractie, goede sportfaciliteiten en -accommodaties. De partij vindt dat de inwoners trots mogen zijn op het aantal sporten dat in Assen kan worden beoefend. De gemeente heeft echter geen padelbanen.

padel Inwoners van de gemeente Assen diewillen beoefenen, moeten daarvoor nu naar een andere gemeente omdat Assen geen padelbanen heeft.

Vijf miljoen padelspelers

Padel is een snel groeiende tak van sport die is ontstaan in Mexico en daarna is overgewaaid naar Europa. Spanje telt inmiddels 5 miljoen padelspelers en daarmee is de sport uitgegroeid tot de tweede sport na voetbal.

Weinig in Drenthe

De populariteit groeit ook snel in Nederland. Toch zijn er in Drenthe nog maar weinig padelbanen beschikbaar. In Beilen is een baan aangelegd en in Hoogeveen bestaan plannen voor de aanleg. Maar dat is het voor de provincie wel zo’n beetje.

Twee tegen twee

Padel is, een beetje kort door de bocht, een combinatie van tennis en squash. De sport wordt twee tegen twee gespeeld op een baan van 10 bij 20 meter met daaromheen wanden van glas en hekwerk.

Padel biedt zowel voor de jeugd als voor oudere sporters veel mogelijkheden want de sport is vrij eenvoudig te leren. En ook niet geheel onbelangrijk, de sport is niet zo blessuregevoelig als tennis en squash, zo is uit de praktijk gebleken.

Interesse bij één sportvereniging

Assen biedt dus nog niet de faciliteiten om deze snel groeiende sport te beoefenen. En vooralsnog staat slechts één sportclub in Assen open voor de aanleg van padelbanen. Toch hebben ook andere clubs wellicht interesse.

Aanpassing tennisaccommodatie(s)

PvdA-raadslid Luc Rengers wil van het college van BenW weten welke mogelijkheden er zijn om in Assen padelbanen te realiseren. “Dit zou kunnen leiden tot een voorstel voor aanpassing van de tennisaccommodatie(s). Maar de fractie ziet zo’n voorstel graag tegemoet.

