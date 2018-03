ASF-slotdebat Amersfoortse politiek gaat over sport

Op 15 maart as. houdt de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) een politiek café. Hierin gaan de lokale politieke partijen met elkaar in discussie over sport. Dit slotdebat vindt plaats in KAdECafe.

Het laatste politieke café, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, vormt de apotheose van de bijeenkomsten die de ASF in de afgelopen maanden organiseerde.

10 puntenplan

Tijdens deze bijeenkomsten stonden steeds één of twee thema’s centraal uit het ‘ASF 10 puntenplan voor de sport’. “Wij hebben geprobeerd om de lokale partijen te wijzen op de belangrijkste aandachtspunten voor de sport in Amersfoort”, zegt ASF-voorzitter Juliette van Balen.

“Ik heb inmiddels de lokale verkiezingsprogramma’s doorgeworsteld. Ik heb de indruk dat er door een aantal politici is geluisterd naar ons argument dat de sport en sportclubs in Amersfoort niet alleen meer aandacht verdienen, maar vooral ook meer geld”, aldus Van Balen.

Sportparagrafen lezen

Volgens de voorzitter van de ASF zullen de gemeenteraadsverkiezingen mede de toekomst van de sport in Amersfoort bepalen. “Ik zou daarom sport minnend Amersfoort op het hart willen drukken om de sportparagrafen van alle partijen goed door te lezen.”

“Wie ook vindt dat sportclubs de stad mede gezond houden, doet er goed aan om kritisch te beoordelen wat de partijen daarover schrijven. Want ik hoop dat er dan een coalitieakkoord komt dat recht doet aan het belang van sport”, aldus Van Balen.

Slotdebat o.l.v. Jesper Rijpma

Het ASF-slotdebat wordt geleid door Jesper Rijpma die ook het sportdebat van de VSU in Utrecht leidde. Tijdens dit debat, waarop slechts twee politieke partijen ontbraken, werd ook een Utrechts Sportakkoord ondertekend. De belangrijkste actiepunten hierin zijn het wegwerken van de wachtlijsten en extra budget voor accommodaties.

De partijen die aan het slotdebat deelnemen zijn D66, VVD, CU, SP, PvdA, CDA, GroenLinks, Amersfoort2014 en Vrede & Recht. Aanmelding voor het debat kan via een e-mail bericht.

