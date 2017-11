Arnhem verkozen tot Europese Sportstad 2018

Arnhem mag zich Europese Sportstad 2018 noemen. ACES Europe kent de titel ‘European City of Sports‘ jaarlijks toe. De erkenning gaat naar Arnhem vanwege haar inzet voor een gezonde stad.

Volgens ACES Europe is Arnhem een goed voorbeeld van gezondheid, sportiviteit en respect. Ook worden de sportfaciliteiten en het sportbeleid geroemd.

Erkenning voor Arnhemmers

Wethouder Elfrink: “Sport brengt mensen bij elkaar en laat mensen meer plezier uit het leven halen. Maar sport leert kinderen ook hoe zij moeten samenwerken en met verlies moeten omgaan. Sport doet zo ontzettend veel en dat wil de stad nu uitdragen.”

“Deze prijs is ook een erkenning voor al die mensen in Arnhem, die zich inzetten voor de sport en een betere samenleving. De prijs biedt ook een kans om in 2018 nog meer aandacht te vragen voor de waarde van sport. Wij gaan meer sportevenementen organiseren in Arnhem en alle Arnhemse wijken.”

Betrokken en toegankelijk

Begin november waren de commissieleden van ACES Europe in Arnhem om de stad te beoordelen. Zij brachten o.m. een bezoek aan Papendal en Vitesse. Op Papendal was men onder de indruk van de professionele omgeving waarin de Nederlandse top traint. En Vitesse werd geroemd om de betrokkenheid van de club bij de stad Arnhem.

Goede indruk

Arnhem vindt dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. Voor jong of oud, arm of rijk en voor mensen met een handicap. De jury heeft een goede indruk gekregen van zowel het topsport klimaat in Arnhem als de breedtesport en de waarde van sport en bewegen voor Arnhemmers.

Uitreiking ‘Europese Sportstad’ Award

Bij de titel European City of Sports 2018 hoort een award. Deze wordt op 6 december uitgereikt, tijdens een gala in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. Per jaar kan één Nederlandse stad deze erkenning verdienen. In 2017 ging de prijs naar Noordwijk en in 2016 naar Tilburg.

